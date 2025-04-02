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完美、討好都不必！成熟人都要學會4個放下　人生過得更灑脫

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

人生變得成熟、不一樣，必須先從放下4件事情開始，這樣可以讓整個人活得更自在、灑脫，不會拘泥於人生的不美好或是瑕疵，因此過得自卑，努力充實自己，活成自己想要的樣子，才是對人生最好的交代。

▲成熟,放下,成長,。（圖／pexels）

1.放下過高的期待

你可以對生活中的事物有一個期待，但是必須掌握好那個界線，不要過度期待，人生就像是飲水一樣，冷暖自知，當你放下所謂的期待，學著去靠自己，心中自然就不會有過多的抱怨。

▲成熟,放下,成長,。（圖／pexels）

2.放下刻意地討好

人與人之間，最舒服的關係就是誰也不去討好誰，沒必要活成所有人都喜歡的樣子，也沒辦法活到那樣，每個人對同樣的事物都有不同的看法，與其去活成別人喜歡的模樣，不如去努力變成自己喜歡的樣貌。

▲成熟,放下,成長,。（圖／pexels）

3.放下無謂的面子

俗話說「死要面子活受罪」，真正有實力的人，不會過於熱衷大張旗鼓、虛張聲勢，因為有了裡子，就不需要靠面子讓別人高看自己，只需要充實自己，讓自己的內在充實，那麼走到哪裡都是有十足的自信。

▲成熟,放下,成長,。（圖／pexels）

4.放下對完美的執念

人生不如意、十之八九，一個人的成熟，需要接受人生的不完美開始，學著放下，接受一點缺陷，掌握人生當中的小確幸，與其求事事完美，不如讓自己問心無愧，在平凡的小日子裡，也可以有不平凡的成就。

關鍵字：

成熟, 放下, 成長

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