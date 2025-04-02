丁海寅少有大尺度帥照露胸肌辣翻！拿下Dolce＆Gabbana品牌大使

記者鮑璿安／綜合報導

韓星丁海寅出演《D.P：逃兵追緝令》、《經常請吃飯的漂亮姊姊》等多部熱播戲劇，而他最新身分驚喜成為Dolce&Gabbana 全球品牌大使，品牌也釋出了由他出鏡的帥照，畫面中丁海寅身穿深V西裝外套露出若隱若現的胸肌線條，少有的大尺度造型電暈粉絲。





▲韓星丁海寅出演《D.P：逃兵追緝令》、《經常請吃飯的漂亮姊姊》等多部熱播戲劇，而他最新身分驚喜成為Dolce&Gabbana 全球品牌大使 。（圖／品牌提供）



丁海寅加入 Dolce&Gabbana 成為最新全球代言人，其實雙方早在年初就有合作，今年1月在米蘭舉行的 Dolce&Gabbana 男士時裝秀，丁海寅首次亮相看秀，當時就掀起討論話題。丁海寅這次也換上多套2025 春夏系列新造型出鏡形象照，以黑白視角揭開他的隱藏魅力，無論是詮釋正式的西裝、翻領毛呢布料上衣，都散發超強帥度。對於成為全球品牌大使，丁海寅也表示：「我很高興成為 Dolce&Gabbana 大家庭的一員。期待共同創造新的旅程、也帶來不同的化學反應。」





▲時隔10年之久，Dolce&Gabbana終於重返台灣，旗艦店於 BELLAVITA 正式開幕 。（圖／品牌提供）





▲品牌大使文佳煐與 NCT 道英也搶先演繹了2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

為拉近與台灣時尚迷的距離，時隔10年之久，Dolce&Gabbana終於重返台灣，旗艦店於 BELLAVITA 正式開幕，空間主色調採用溫暖且極具品牌識別度的「西西里黑」，擁有完整男裝、女裝、還有首飾系列、與香水專區。而品牌大使文佳煐與 NCT 道英也搶先演繹了2025春夏系列，滿滿的義式風格的花卉印花交織其中，也一同期待丁海寅加入品牌後的更多精彩火花。







▲FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間 。（圖／品牌提供）





▲2025春夏推薦單品。（圖／品牌提供）

此外，FERRAGAMO迎來台北101全新概念店，內部設計猶如大宅的各個空間，與陳列的2025春夏系列作品相互契合，同時推出貴賓專屬的壓印服務。2025 春夏系列中，創意總監Maximilian Davis深入探索 Ferragamo與芭蕾舞的歷史，標誌性 Hug 手袋經過柔化和改造，其單手柄設計與柔軟皮革輕鬆地突顯出其結構，或搖身一變成為全新的手拿包。Foulard 手袋的形狀靈感來自圍巾的垂墜感，像兩件式的半圓形Hobo手提袋則懸掛在 Gancini 皮革鏈條上。