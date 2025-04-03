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大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3 ！第一名兩邊都討好　最愛交換八卦

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星座。（圖／IG）

▲守不住秘密星座Top 3。（示意圖／翻攝自KBS IG）

記者鮑璿安／台北報導

每個人都會有想要說悄悄話的時候，但是這些秘密總要挑對人說，因為就有些人完全守不住秘密，下一秒就想要告知天下，超容易破功而且心裡藏不住任何事情，以下就公開「守不住秘密星座Top3 」，看看你心中的大嘴巴星座上榜了嗎？

Top 3 雙子座

雙子座雖然知道秘密不能隨意往外說，但是內心總是抑制不住衝動，因為天生的好奇心作祟和愛說話的本能，無法守住秘密，再加上雙子非常擅長溝通，一來一往之間，能收穫不少不為人知的秘密，他們往往是個優秀的傾聽者，卻無法把這些事一直保留在心裡。

Top 2 射手座

射手座喜歡自由自在，如果對他們約束這個、約束那個，反而會感到步步難行，他們還寧可一開始就沒聽過這些秘密，當然射手對於保守秘密這件事也不太擅長，有時候根本控制不住自己的嘴巴，還會覺得這根本沒什麼好保密的，把別人在意的事情往外說，因此造成了不必要的麻煩。

Top 1 水瓶座

水瓶座經常抱持比較開放的態度交友，對任何事情都感到無所謂，沒有誰是絕對的朋友或是敵人，兩邊都可以討好，因此也是守不住秘密的，水瓶非常喜歡與人交流新消息和自己的想法，有時候根本沒想那麼多，或者說想到哪裡就說到哪裡，經常說完才發現事情不妙了，只能說他們心中根本裝不了任何事。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 射手座, 水瓶座

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