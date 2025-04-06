2025上半年熱搜香水！MFK根本大人版童話、潘海利根最新獸首一聞上癮

▲2025上半年香氛熱搜榜單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2025春夏的香水圈根本就是明星運勢全開，不只香迷瘋狂敲碗，新品還沒開賣就已經被網路預定爆！小編這次幫大家整理出「詢問度最高」的2025上半年香氛熱搜榜單，從女香到男香、從仙女到紳士，每一瓶都是氣場爆棚、香味超有記憶點，連櫃姐都說這幾瓶是「連試香都會想回頭買」的狠角色。

先從氣場最強女香之一開場，香奈兒CHANCE紫色霓幻香水！這瓶真的不是走一般甜美系路線，而是那種「會讓人想轉頭多看一眼」的神秘女孩香，覆盆莓的氣泡感搭配紫羅蘭、天竺葵的花香調，最後以白麝香和雪松收尾，高級、性感又有點叛逆；重點是那瓶身霓紫光澤真的美到像香水界的魔法球，連小編都忍不住多噴兩下出門，根本是噴了就會有好事發生的幸運符號。

▲香奈兒CHANCE紫色霓幻香水50ml／4,950元、100ml／6,900元。（圖／品牌提供）

另一款讓人瞬間被圈粉的，是香氛界夢幻藝術家Maison Francis Kurkdjian的新作Kurky柯奇淡香精，這瓶香水根本是大人版的童話，拋開成熟大器的一面，而是用「童趣」顛覆我們對香水的想像，蜜桃、覆盆莓、奶油與麝香交織出一種像剛打開糖果罐時的幸福香氣，沒有制式的前中後調，香氣一噴開就像笑容在空氣中炸裂，療癒、上癮又純粹。

▲Maison Francis Kurkdjian柯奇淡香精 70ml／7,500元， 柯奇淡香精以會讓人一聞上癮的甜美誘人香氣，帶我們回到Francis先生的童年回憶中。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

▲瓶身設計也超可愛，粉嫩蜜桃色＋手寫風Logo，完全就是在呼喚你：「嘿～別忘了當年那個愛做夢的自己！」（圖／品牌提供）

如果妳喜歡紳士品味與經典工藝，那這瓶來自Jo Malone London與倫敦高訂西服品牌Huntsman聯名推出的全新限量英倫紳士系列，絕對會讓妳聞到質感！這波聯名靈感根本就像金牌特務走進香氛世界，把西裝的剪裁精神注入每一滴香水裡，全系列四款香氣各有個性，從清新早晨到夜晚微醺都包辦得剛剛好，「阿薩姆紅茶與葡萄柚」是早晨系的溫柔紳士，茶香清透、果香明亮；「白樺木與黑胡椒」則是叛逆皮衣型男，煙燻感和辛辣感的衝突融合，聞起來超有記憶點；「琥珀與廣藿香」就像夜色中穿著燕尾服的沉穩貴族，厚實木質調很有存在感；而「威士忌與雪松」更是性感氛圍滿分，仿佛深夜酒吧裡那位靜靜坐著卻最引人注目的男人，每一瓶都超有畫面感！

▲為慶祝Jo Malone London英倫紳士系列上市，品牌更祭出買贈活動，凡購買任一件英倫紳士系列香水100ml和任一件正貨，即可獲得很有精品質感的英倫紳士拉鍊包。（圖／吳雅鈴攝）

而Jo Malone London迷人之處從不只在單瓶香味，更在於它標誌性的揉香藝術，這次聯名系列中的「阿薩姆紅茶與葡萄柚」就是超百搭的一瓶，屬於溫潤茶香帶點柑橘清新感的香氛，不同搭配下會有截然不同的香氣變化。想要自然系、像海風吹拂過的悠閒感？可以試試品牌熱賣款「鼠尾草與海鹽香水」，兩者結合會帶出海岸茶園的乾淨氛圍，像是在英國沿海度假時喝下一杯熱紅茶，清爽又療癒；若你偏好木質深度，可以改搭「絲柏與葡萄藤芳醇香水」，這種搭配讓原本的茶香更添沉穩與溫暖感，彷彿傍晚時分坐在書房裡，紅茶換成了雪茄與紅酒的餘韻。

▲英倫紳士系列的阿薩姆紅茶與葡萄柚香水，可以與「鼠尾草與海鹽香水」或是「絲柏與葡萄藤芳醇香水」楺香，創造出屬於自己的獨一無二香味。（圖／吳雅鈴攝）

想知道今年香水界誰最有故事感？絕對非英倫老牌Penhaligon’s莫屬！這次它們的Portraits獸首肖像系列全新角色「不期而遇的芬利Finley Fortuitous」直接將一段禁忌羅曼史藏進香味裡，一開場是甜甜的小豆蔻與黑胡椒，像初遇的曖昧火花，接著跳出鹽焗開心果與抹茶的意外組合，紫羅蘭也在中間悄悄冒頭，最後用麂皮與皮革拉出野性尾韻，粗獷又性感，整體就像一匹穿越花園迷宮的駿馬，有種「愛上壞男孩」的香味魔力，聞過真的會上癮！

▲Penhaligon’s Portraits獸首肖像系列不期而遇的芬利淡香精75ml／10,800元。（圖／品牌提供）

最後壓軸，是香氛科技界的創舉，YSL自由不羈裸膚之水，它可不是一般的香水，是YSL首支無酒精水基底香氛，製香過程完全沒有添加任何化學助溶劑與酒精，質地超親膚，還可以噴在髮絲、肌膚甚至按摩，不只一瓶多用超方便，重點是味道也很可以！主打地中海仲夏橙花香調，清新柑橘搭配純淨花香，整體像在日光下閃耀的海島度假感，當你早上起床時醒來噴一下，一整天都像在陽光下輕快起舞。

▲YSL自由不羈裸膚之水 50ml／4,950元、90ml／6,600元，歷時兩年才研發出的品牌首支無酒精水基底香氛，讓你想噴哪就噴哪，實現真正的香氣自由。（圖／品牌提供）

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