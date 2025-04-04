《難哄》溫以凡同款木質玫瑰香水神出來了　加碼相似款網友推爆

文／美人圈

大熱陸劇《難哄》不僅帶火飾演男女主角的白敬亭、章若楠，兩人在劇中帶貨的單品也全成為熱搜爆款！繼先前幫大家神出「以延為定CP」的定情手鍊，本篇也揭曉桑延在溫以凡生日時送的同款香水，同時加碼相似的大受好評木質玫瑰調香水推薦，甜而不膩的味道，一聞就讓人無可自拔。

▲桑延在溫以凡生日送上香水。（圖／weibo@影視劇難哄）

《難哄》桑延＆溫以凡「同款香水」幫你神出來了！

號稱「最懂浪漫的男人」桑延在溫以凡生日時便悄悄送上一罐名為「First Frost」的香水，其中文直譯霜降與溫以凡小名相同，相當具有意義！而這罐霜降香水其實是與《難哄》聯名的特別版，原為品牌melt season的「無人知曉」。其香氣是以粉紅胡椒、保加利亞玫瑰、紫羅蘭融合龍涎香的玫瑰木質香，微苦帶甜甜，辛香又柔和，就像溫以凡的形象，清冷又帶有似有似無的距離感。

▲這罐霜降香水其實是《難哄》聯名特別版。（圖／小紅書＠melt season）

《難哄》同款香水：melt season 無人知曉，木質玫瑰調

有小紅書網友反饋melt season這款無人知曉香水有桑延暴烈愛的味道，前調很清新自然，慢慢滲出的胡椒辛辣可以用暴烈來形容，木質玫瑰調完全中和了木質的苦澀，反而帶出玫瑰意想不到的清冽感，就像皮膚裡透出來的高級偽體香，讓人欲罷不能、忍不住想靠近！

前調：西西里香檸檬、粉紅胡椒、欖香樹脂

中調：保加利亞玫瑰、紫羅蘭、丁香

後調：香根浸膏、山羊絨、龍涎呋喃

▲melt season無人知曉霜降香水 50ml ，約NT$4,946。（圖／小紅書＠melt season）

加碼網友推爆「木質玫瑰調」香水

木質玫瑰香水推薦：Aesop Rōzu 馥香水

網友點評：帶點冷冽、植物感的中性玫瑰香，低調不張揚，讓人聞起來很有個性但不會過分浮誇，唯一缺點是持香時間偏短，可能需補噴。

Aesop Rōzu馥香水被許多網友譽為是最有品味的木質玫瑰香水，是一款男女都可以接受的中性香氣！這款香水不只是單純的玫瑰香，而是將玫瑰的柔美、木質的深邃以及煙燻土壤的沉穩完美融合，呈現出獨特且極具層次感的香氛體驗。整體香氣從清新辛香開始，轉為濃郁花香與木質調交融，最後沉穩落入帶點煙燻感的泥土香，彷彿漫步在剛下過雨的玫瑰園中，感受大地的溫暖與餘韻。

前調：玫瑰、粉紅胡椒、紫蘇

中調：玫瑰、癒創木、茉莉花

後調：岩蘭草、廣藿香、沒藥

▲Aesop Rōzu 馥香水 50ml，NT$5,600。（圖／Aesop）

木質玫瑰香水推薦：DIPTYQUE Eau Rose 玫瑰之水淡香水

網友點評：清新又舒服的玫瑰味道，適合不愛濃郁甜膩玫瑰，而偏好清新透明感的花香調

DIPTYQUE的玫瑰之水淡香水也是不少人初入玫瑰木質香水的人氣之選！整體香氣沒有過多花香的甜膩或粉感，而是展現清新自然、優雅細緻的玫瑰氣息。從黑加侖與荔枝的果香開場，增添了玫瑰的清甜感，隨後玫瑰花香慢慢綻放，最後融合麝香與雪松，增添溫暖與深度，使整體香氣更加耐聞且不失質感。

前調：香檸檬、黑醋栗、荔枝

中調：茉莉、天竺葵、玫瑰

後調：麝香、弗吉尼亞雪松、白蜂蜜

▲DIPTYQUE Eau Rose 玫瑰之水淡香水 50ml，NT$4,000。（圖／1010apothecary）

木質玫瑰香水推薦：Le Labo Rose 31 玫瑰淡香精

網友點評：味道層次豐富，推薦不愛傳統甜美玫瑰，偏好中性、個性香調的人入手

Le Labo Rose 31是一款打破傳統印象的玫瑰香水，顛覆了一般對玫瑰的柔美想像，將玫瑰與辛香、木質、煙燻氣息完美融合，呈現出細膩又帶點粗獷的中性魅力。香水的主角是格拉斯玫瑰，但它並不是典型的花香，而是透過辛香料與木質基調，塑造出帶點辛辣、溫暖又神秘的獨特氛圍。整體香氣帶有異國風情的辛香與泥土氣息，非常適合喜歡個性香氛的人！

前調：玫瑰、小茴香

中調：玫瑰、香根草、雪松

後調：麝香、癒創木、乳香、岩薔薇、沉香

▲Le Labo Rose 31 玫瑰淡香精 100ml，NT$7,580。（圖／IG@lelabofragrances）

木質玫瑰香水推薦：Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社 夜色玫瑰淡香精

網友點評：玫瑰香水的極致代表，王菲同款必收！味道持久，屬於比較成熟的玫瑰木質香

讓王菲也鍾情私藏的香味就是這瓶！以極高比例的土耳其玫瑰為核心，融合辛香料、木質調與琥珀，打造出奢華濃郁、層次豐富且充滿戲劇張力的玫瑰香氣。從初次噴灑到餘韻，都讓人難以忘懷，是一款極具辨識度的高級香水，特別適合成熟、有自信且愛好個性香氛的人，就連男生噴也都無違和呦。

▲Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社 夜色玫瑰淡香精，10ml，NT$2,600／30ml，NT$6,600／50ml，NT$8,800／100ml，NT$12,500。（圖／馥馬爾香氛出版社）

木質玫瑰香水推薦：BYREDO 無人之境淡香精

網友點評：非常高級的玫瑰味、完全不甜膩，偏向若有似無的氣息，是虛無飄渺的仙女味道

BYREDO無人之境淡香精與傳統濃烈或粉感十足的玫瑰香不同，更像是一種「中性玫瑰」，帶著冷冽感，不過於甜膩，更加清新獨特。初聞時，粉紅胡椒的微微辛香與玫瑰花瓣交織，讓玫瑰氣息不會過於柔媚，而是帶點獨立個性的氛圍。中調玫瑰與覆盆子花交融，為整體增添一抹果香的輕盈感，最後則由紙莎草與白琥珀的溫暖木質氣息收尾，讓香氣更顯深邃而不張揚，留下優雅而悠長的餘韻。

前調：粉紅胡椒、土耳其玫瑰

中調：覆盆子花、土耳其玫瑰純露

基調：紙紗草、白琥珀

▲BYREDO 無人之境淡香精 50ml，NT$5,900。（圖／BYREDO)

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