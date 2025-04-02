星巴克推夢幻藍色星冰樂　海水藍漸層美翻了

記者蔡惠如／綜合報導



隨著初夏的腳步來臨，星巴克推出全新「奶油餅乾風味奶霜星冰樂」，以夢幻海水藍的外觀搭配獨特口感，成為本季最具話題的飲品之一。此外，夏季熱銷的「芒果火龍果星沁爽」系列也將同步回歸，帶來清爽繽紛的口感，為這個夏天增添更多色彩與驚喜。

▲星巴克「奶油餅乾風味奶霜星冰樂」、「薄荷巧克力風味奶霜星冰樂」售價均從160元起。（圖／品牌提供）

星巴克全新推出的「奶油餅乾風味奶霜星冰樂」，如碧海般的夢幻藍色，視覺上宛如陽光下的海岸線，讓人彷彿置身熱帶海灘。這款星冰樂融合了香草奶油酥餅風味，帶來鹹甜交織的迷人口感，更加入麥香餅乾與荸薺爆珠，增添層次與趣味。一口飲下，細膩的奶霜與彈跳的荸薺爆珠在舌尖交錯，為炎炎夏日帶來滿滿清爽感。

如果想要更涼爽的選擇，星巴克同步推出「薄荷巧克力風味奶霜星冰樂」。這款飲品將清新的薄荷與濃郁巧克力結合，彷彿一陣沁涼海風拂過，帶來多層次的味覺饗宴。薄荷的涼感與巧克力的醇厚相互交融，讓每一口都充滿驚喜，特別適合在夏日午後享用，帶來如同海浪拍打岸邊般的清新愉悅感。

▲星巴克「芒果火龍果星沁爽」售價95元起、「芒果火龍果椰奶星沁爽」售價105元起。

除了全新的星冰樂，星巴克備受歡迎的「芒果火龍果星沁爽」系列也從4／2回歸，為夏季帶來更多元的選擇。「芒果火龍果檸檬星沁爽」以熱帶芒果搭配檸檬果汁，並點綴火龍果與芒果果乾，入口瞬間感受到清新果香與酸甜交織的口感，宛如夏日微風輕拂。「芒果火龍果椰奶星沁爽」則在相同基礎上加入椰奶，打造絲滑順口的風味，呈現熱情紫色的誘人外觀。

85度C針對夏天，也推出全新飲品「苦瓜爆檸咖啡」，將青苦瓜、檸檬與咖啡結合，標榜帶來苦中帶酸的特殊風味，還能咀嚼到苦瓜顆粒，解暑解膩，想挑戰不妨試一下。

▲85度C開賣「苦瓜爆檸咖啡」。（圖／品牌提供）

不同於先前的「苦瓜爆檸茶」使用茉莉綠茶為基底，「苦瓜爆檸咖啡」改以咖啡取代茶湯，融合苦瓜的清爽微苦與檸檬的果酸感，形成一款苦甜交錯的創意飲品。業者表示，採現點現做，店員在製作時會將新鮮青苦瓜與檸檬片手工槌打30下，使苦瓜顆粒與果汁釋放，再倒入咖啡調和，讓整體風味更均勻。

▲85度C「苦瓜爆檸茶」售價75元。（圖／品牌提供）

85度C在2023年底推出「苦瓜爆檸茶」後，首月全台銷量突破五萬五千杯，成為熱門話題。飲品選用來自高雄的青苦瓜與屏東產區的四季檸檬，經過手工槌打後與茉莉綠茶混合，沒有苦瓜的生澀味，反而帶來清甜爽口的層次感，廣受消費者喜愛。

▲85度C「苦瓜爆檸咖啡」售價85元。（圖／品牌提供）

本次推出的「苦瓜爆檸咖啡」延續相同概念，但換成了風味濃郁的咖啡作為基底，讓苦瓜的苦韻與咖啡的香氣交織，形成一款截然不同的味覺體驗。「苦瓜爆檸咖啡」僅提供冰飲版本，且甜度與冰塊皆為固定黃金比例，售價85元。