誰說減重只能吃水煮？營養師教你「正確烹調方式」也能輕鬆瘦

▲長時吃水煮餐容易使身體代謝變慢。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重只能吃水煮餐嗎？營養師余朱青分享，減重只能吃水煮是錯誤的迷思，長期吃水煮餐會讓營養不均衡，即使變瘦也會容易復胖，甚至影響健康，減重是否成功關鍵在於食材選擇和調味方式，掌握技巧也健康吃。

營養師余朱青表示，長期只吃水煮餐，營養不均衡，可能會讓你代謝變慢、容易復胖，甚至影響健康。其實減重並不等於只能吃清淡的水煮餐，但不同烹調方式對熱量影響很大，只要掌握技巧，每種料理方式都能吃得健康又不發胖。

#友善減重族的料理方式

★蒸、煮、燉

若有減重需求，建議使用蒸、煮、燉的料理方式，能保留營養，熱量最低，適合各種食材，且不需要額外用油，可以降低多餘熱量，適合瘦肉、魚類、雞肉、豆類及各種蔬菜的烹調方式。

★滷、炒

滷和炒也是常見的料理法，滷的話盡量降低調味，避免使用過多的醬油和糖，炒的話則建議少油快炒，挑選好油像是橄欖油、苦茶油都是好選擇。

#減重要注意的料理方式

★煎、炸

煎、炸的料理方式應盡量避免，首先高溫烹調會增加油脂吸收，使熱量飆升，若真的要炸，可挑選氣炸鍋、乾煎（少油），減少額外油脂攝取，也避免麵衣、粉漿，這些容易讓熱量翻倍。

整體來說，減重料理的烹調技巧如下，像是少油、少糖、少鹽，用天然香料增加風味（如胡椒、蒜、薑），掌握健康烹調順序，可以先蒸煮再快炒或微調味，減少用油量，最後即便是健康料理也要控制吃的份量，因為吃太多也會影響減重效果。