痘痘冒不停？5個方法教你減少痘痘　每周更換枕套、床單別忘記

▲想要改善痘痘必須從改變日常習慣做起。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也有冒痘的困擾嗎？痘痘通常是由皮脂分泌過多、毛孔阻塞、細菌感染或荷爾蒙變化引起的。不論是臉部痘痘還是背部痘痘，都可以透過良好的生活習慣、正確的清潔與保養來預防。以下提供幾種有效的方法，幫助你減少痘痘困擾，擁有健康光滑的肌膚。

#保持皮膚清潔，避免毛孔阻塞

使用溫和、不含皂鹼的洗面乳，避免過度清潔，否則會刺激皮脂腺分泌更多油脂。背部則可選擇含水楊酸或茶樹精油成分的沐浴乳，幫助溶解角質、疏通毛孔，記得不要過度搓洗肌膚，可能造成反效果

#選擇清爽、不致痘的保養品

避免使用含有礦物油、酒精、人工香料的保養品，改用標示「不致粉刺（Non-comedogenic）」的產品。背部若容易長痘，應選擇質地輕盈的身體乳液，避免厚重的油膏類產品堵塞毛孔。

#控制油脂分泌，減少細菌滋生

適當去角質可防止角質堆積，但頻率不宜過高（每週1-2次）。如果容易出油，可使用含水楊酸、果酸或茶樹精油的產品，幫助溫和代謝老廢角質，減少粉刺生成。

#注意飲食，從內而外改善

高糖、高油脂的食物可能會刺激油脂分泌，容易引發痘痘。多攝取富含維生素A、C、E的食物，如胡蘿蔔、柑橘類水果、堅果等，有助於控油、抗發炎。多喝水，促進體內代謝，減少毒素累積。

#保持良好生活習慣

避免熬夜與壓力過大：睡眠不足與壓力會影響荷爾蒙平衡，使皮脂分泌增加。另外汗水與皮脂會殘留在衣物與床單上，建議每週更換床單、枕套，避免細菌孳生。

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