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木村拓哉旋風來台代言魅力不減　喊話：想嘗試看看「壞人角色」

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▲▼木村拓哉代言新普利夜酵素記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲木村拓哉身著亮色西裝，52歲帥度依然在線。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

日本男神木村拓哉今（3日）以一身米白合身西裝現身，不變的帥氣臉孔搭上他精瘦的身材，讓人根本不敢相信他已52歲，從一出場熱情的和大家打招呼，就連移動拍攝道具也親力親為，讓人一窺他私下親民的一面。

▲▼木村拓哉代言新普利夜酵素記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲木村拓哉沒有巨星架子，一起幫忙工作人員移動背景道具。 

木村拓哉睽違7年再度造訪台灣，為的就是參加他的代言活動，活動中被問及如何維持像他一樣的好狀態？他笑回：「運動可以幫助維持體態，另外也很建議大家可以放開心胸去多欣賞美麗的事物，身體和心靈兩者都保持健康，這是可以相輔相成，變成正面循環的，另外也很多人會擔心吃東西會變胖，這樣的心態會容易造成壓力，像我現在就很依賴夜酵素，讓我在享受美食之餘，也沒有後顧之憂。」

他也聊到最近自己經營的vlog讓他的生活變得更有趣好玩，像是這次台灣的兩天一夜之旅，工作人員隨時跟拍，像是今天記者會後也會有一些時間，能夠在台北走走看看，他坦言對他來說，能夠過vlog和大家有多一種溝通方式且有更多互動挺不錯的。

▲▼木村拓哉代言新普利夜酵素記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲木村很感念台灣朋友對日本的援助，也承諾下次會再來台灣。

他也對大家喊話：「日本的美味和美景都一直存在著，希望更多台灣朋友可以多來日本交流或是旅遊，可以在不同時間感受不同的美食、造訪不同的地方，特別的是，日本目前4月還有部分積雪，日本四季不同的美景是我很推薦的。」

這回見到那麼多熱情粉絲，他覺得很受寵若驚，他和大家保證一定會再來台灣，他坦言自己比較少思考要挑戰什麼角色或工作，而是會想說觀眾朋友會想要看到我參與什麼演出，現在想想自己從沒演過壞人，是有點想挑戰看看。

關鍵字：

木村拓哉, 台灣代言, vlog, 健康秘訣, 西裝訪台

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