郭雪芙美貌再升級！公開飲食、運動秘訣　鏟肉成功不瘦胸靠6招

文／美人圈

女神郭雪芙近期出席活動，纖細身材和鉛筆腿驚艷眾人！她大方分享自己如何健康瘦身、維持傲人身材的秘訣，從日常飲食、運動到保養，六個簡單有效的方法，讓你也能擁有女神般的完美體態！

郭雪芙的6招瘦身秘訣

1.自己煮健康餐

郭雪芙熱衷於自己烹飪健康料理，她分享了一道簡單的金針菇料理食譜：先將金針菇切成三段，接著把它跟切好的娃娃菜和綠花椰菜放進鍋中，加一點亞麻仁油後蒸熟，過程中不用另外加水，因為金針菇本身會出水。出鍋後加一點海鹽、黑胡椒和白胡椒調味，就完成這道簡單又健康的料理了。除此之外她也會自己煎雞腿排，或是吃水煮冬粉和燙青菜搭配醬油調味，讓自己吃得更健康。

▲郭雪芙熱衷於自己烹飪健康料理。（圖／IG@aohsuehfu，下同）

2.不吃加工食品

郭雪芙說自己比較喜歡吃原型食物，不太吃加工食品，在飲食上也吃得很清淡，不會過度調味，也會避免使用精緻鹽。加工食品通常會添加過量的鹽、油、糖，或是多餘添加物，通常有較高的熱量導致體重增加，甚至還會增加罹癌風險，想要瘦身的女孩一定要少吃。

3.皮拉提斯和舞蹈雕塑體態

郭雪芙自己很喜歡做的運動是皮拉提斯，偶爾也會跟朋友去跳韓國女團的舞，最近她在跳的是女團XG的歌曲，也曾經在IG分享過她練習跳舞的影片。除此之外，郭雪芙也會做瑜伽幫助雕塑體態，還會把握洗澡時間來保持深蹲的習慣，真的是無時無刻都在為保持好身材而努力呢！

4.168斷食法

郭雪芙說在她想要讓自己健康一點的時候，會採用168斷食法，也就是會固定讓自己隔了16個小時後才吃第一餐。這樣的方式可以清空腸胃，進一步增加身體燃燒脂肪的時間達到減肥的功效，其他好處還包括提高身體的新陳代謝、改善睡眠、大腦及消化系統的功能，幫助血糖控制，讓身體更有效地運用脂肪來當主要能量來源。

5.瘦身不瘦胸全靠按摩

瘦身成功的郭雪芙，也讓很多人注意到其實她的胸部並沒有因此跟著縮水，傲人的身材十分令人羨慕。許多女孩在瘦身時最怕胸部跟著變小或是變塌，郭雪芙建議女生們在減肥的同時，可以透過「養成按摩習慣」來保持胸部的彈性。

6.多喝水及補充膠原蛋白

郭雪芙說保養很重要的一點，就是要補充身體足夠的水分，像她會自製黃瓜檸檬水，在2000cc的水中加入黃瓜、檸檬和薄荷，隨時可以帶著喝，清爽的感覺也非常適合夏天。此外，她也會額外補充膠原蛋白錠，增進皮膚的代謝力，來讓自己維持好氣色。

網友好評膠原蛋白推薦

BB LAB – Low Molecular Collagen S

由李孝利代言，幾乎可說是韓國最受歡迎的膠原蛋白產品，從粉狀到果凍感都有，韓妞最推粉狀，效果最好，且吃起來是好吃的莓果口味，好入口沒怪味，同時還有維他命C、玻尿酸、彈性蛋白和12種混合乳酸菌等保養成分。

▲韓國BB LAB膠原蛋白由李孝利代言。（圖／BB LAB）

m2 超能膠原飲

孫藝真歐膩代言的m2膠原飲，每包擁有高達6000mg膠原蛋白，主要成分為二胜肽＆三胜肽，並添加日本玄米賽洛美、蠶絲蛋白和維他命C，超小分子更好吸收，所以價格也是比較昂貴，適合有預算的女孩購入。有網友分享喝起來就跟市面上100%石榴汁一樣，味道酸酸甜甜的很好入口。

▲孫藝真代言的m2膠原飲。（圖／m2超能膠原飲）

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