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香水過期先別急著丟！當居家、衣物除臭都超好用

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記者李薇／台北報導　圖／Pexels

人手一瓶香水，遇到新的香味總是忍不住入手，但是很難用到光，這時不妨可以透過一些方式，讓過期香水起死回生，不但瓶身擺著超級好看，也能讓家裡持續香氣噴發，心情也會變得比較好，重點是不浪費，也比較不會心疼。

▲香水,香氛,香氣。（圖／pexels）

＃當作居家噴霧噴霧

用不完卻又過期的香水，最好的方法就是拿來作為室內噴霧，因為香水基本的香料都是酒精之類的成分，基本上過期噴在空氣中是OK的，但噴在身上怕肌膚出現過敏的狀況，所以拿來當作室內噴霧最好不過，可以讓家裡香噴噴，又同時不會浪費。

▲香水,香氛,香氣。（圖／pexels）

＃放進珍珠、乾燥花當作擺飾

有些瓶口比較大的香水，可以在裡面放進塑膠珍珠、乾燥花之類的單品，當做花瓶來使用，甚至可以加一點水，放入擴香枝，讓香水的味道可以在家裡持續散發，不需要用完就直接丟掉，美美的瓶身可以留下來，其實有些瓶身設計特別、美麗，就算不加入別的東西，光是放著也非常美。

▲香水,香氛,香氣。（圖／pexels）

＃解除沾黏的痕跡

有時候膠帶、標籤撕下來之後，都會有點黏黏、沒有去除乾淨的殘膠，這時候可以使用香水，噴灑一點點在殘膠的位置，可以更加快速又方便的清除，比起用任何刮除的方式效果又更好，若是手邊沒有去除殘膠的單品的時候，一定要記得試試看。

▲香水,香氛,香氣。（圖／pexels）

＃衣服芳香劑使用

當衣服洗完過一陣子之後，香味通常都不會再擁有，這時可以拿過期的香水來噴灑，當做衣服芳香劑來使用，這樣不但味道非常迷人，香水在織品上也可以持續更久的時間，香味更加持久，保持一整天的好聞味道；也可以隨身帶在身上，吃完燒烤、火鍋的時候，就可以拿出來噴，避免身上的異味。

關鍵字：

香水, 香氛, 香氣

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