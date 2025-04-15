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母親節奢華寵愛！東森自然美全新「秘齡奇蹟雙膜護理課程」限時優惠

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▲東森自然美全新「秘齡奇蹟雙膜護理課程」。（圖／東森自然美提供）

▲為迎接即將到來的母親節，東森自然美特別推出「秘齡奇蹟雙膜護理課程」。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

母親節即將到來，辛苦一整年的媽咪，值得最極致的寵愛！東森自然美特別推出「秘齡奇蹟雙膜護理課程」，用頂級抗老黑科技，喚醒肌膚年輕奇蹟，結合白藜蘆醇雙菁萃、NMN與Exosome外泌體，搭配獨家雙膜護理技法，從緊緻提拉、深層保濕到煥活亮白，由內而外喚醒肌膚年輕力，80分鐘的頂級護理課程，使用「白藜蘆醇活顏系列」產品，讓媽咪美得毫不費力，原價NT$3,800，5月31日前新客體驗價僅NT$1,799，輕鬆享受極致呵護！

東森自然美「秘齡奇蹟雙膜護理課程」，特別為重視肌膚保養、渴望延緩老化的女性設計，針對膚色暗沉、彈性流失等問題，透過密集修護喚醒肌膚活力，不論是日常保養升級，還是針對疲態肌膚的緊急救援，都能感受到明顯改善，而核心技術亮點為雙膜護理結合專業提撥手技，80分鐘完整流程從清潔、調理、按摩提拉到雙重面膜與整肌保養，全程細緻呵護。

▲東森自然美全新「秘齡奇蹟雙膜護理課程」。（圖／東森自然美提供）

▲80分鐘全方位肌膚修護，為媽咪打造專屬的逆齡時光。

東森自然美「秘齡奇蹟雙膜護理課程」第一階段使用「白藜蘆醇活顏菁萃超導粉膜」，深層吸附毛孔髒污、補充能量，並以光果甘草與白藜蘆醇等成分舒緩修護、撫紋緊實；第二階段則為「γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜」，利用多層補水科技注入水分，提升肌膚屏障力，再搭配冰導修護手法，瞬效保濕鎖水，使肌膚由內而外煥發彈潤透亮。

除了全新護理課程亮相，東森自然美經典熱銷的「白藜蘆醇活顏系列」也迎來全面升級！今年強勢加入三款新生力軍「白藜蘆醇潔面慕斯」、「活顏菁萃噴霧」與「活顏菁萃面膜」，完整建構抗老護膚全流程，成為2025年最受矚目的話題新品組合。

升級版「白藜蘆醇活顏系列」以「核心抗老三元素」為肌膚打造智慧防禦網，主打成分「白藜蘆醇」結合來自波爾多葡萄藤的「葡萄瓊漿菁萃」，有效改善暗沉與膚色不均，重啟肌膚光澤能量，再加上逆齡關鍵「NMN」提升肌膚防禦力，幫助對抗環境傷害，延緩老化，最後再搭配「Exosome外泌體」黑科技，將抗老保養推向全新高度。

▲東森自然美全新「秘齡奇蹟雙膜護理課程」。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美經典熱銷的「白藜蘆醇活顏系列」也迎來全面升級，成為2025年最受矚目的話題新品組合。

全新「白藜蘆醇潔面慕斯」以綿密泡沫溫和潔淨，結合法國核糖、天竺葵與佛手柑精油，一分鐘按摩即完成清潔、活化與保濕三重功效，長效維持肌膚水潤透亮；「白藜蘆醇活顏菁萃噴霧」隨時補水零負擔，富含鎖水磁石與櫻花清酒，瞬間提升肌膚光澤與含水量，讓肌膚持續水嫩透亮，宛如隨身SPA；「白藜蘆醇活顏菁萃面膜」採高密度親膚布膜，添加菸鹼醯胺、神經醯胺與玻尿酸，高效補水、修護、撫紋同步進行，喚醒勻亮透白的細緻美肌。

除了三款新品外，東森自然美「白藜蘆醇活顏系列」原有四款明星產品依然是日常護膚關鍵。「白藜蘆醇活顏菁萃露」作為前導精華，提升吸收力、穩定膚況，為後續保養打好基礎；「白藜蘆醇活顏菁萃素」富含高效修護成分，淡化細紋、提亮膚色；「白藜蘆醇活顏菁萃乳液」則長效鎖水、舒緩不適，維持肌膚柔嫩彈性；而「白藜蘆醇活顏菁萃霜」以高濃度營養成分，實現深層緊緻與抗老，為護膚劃下完美句點。

東森自然美用心研發抗老黑科技，把高效保養帶進日常生活，現在預約「秘齡奇蹟雙膜護理課程」，80分鐘原價NT$3,800，5月31日前新客體驗價只要$1,799！透過雙膜修護與SPA按摩，深層舒緩、全面抗老，再搭配升級版「白藜蘆醇活顏系列」，輕鬆開啟日常美肌儀式，今年母親節，送給媽咪或自己一場頂級寵愛，讓美麗從臉上發光。

關鍵字：

美妝, 抗老, 護膚, 母親節, 東森自然美

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