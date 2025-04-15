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高爾宣樂當女兒傻瓜「逛街多了一變化」　愛上Emporio Armani爸爸牌西裝

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記者鮑璿安／高雄報導

Emporio Armani在高雄漢神百貨開設精品店，今15日邀請藝人高爾宣站台，他這次身穿全台限量3件的2025春夏系列秀款麂皮套裝搶先逛店，透露從兒時開始就對品牌有了深刻的印象，以前爸爸就經常穿品牌的西裝，而今自己也穿上「爸爸牌」，他尤其偏好內斂風格的襯衫以及西裝。

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲高爾宣站台Emporio Armani，他這次身穿全台限量3件的2025春夏系列秀款麂皮套裝搶先逛店 。（圖／品牌提供）

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

被問到對Emporio Armani的第一印象，高爾宣認為給人感覺低調、自信又內斂，他也補充道：「兩年前去香港拍攝雜誌的時候，也有穿EA（Emporio Armani）的衣服，我覺得很好看」。去年11月他迎來愛女「米玲」，如今有了新手爸爸的身分，他說自己的變化就是變得愛逛街了，「我現在看到童裝就會很想要進去逛，也會特別買同色衣服去搭配親子裝」。

他私下喜歡低調的剪裁設計，像是這身穿搭就很符合他的審美，至於這次逛店有什麼心儀單品？他首先推薦外套以及襯衫，讓他想起了爸爸的感覺，剛好也是新身分的開始。

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲▼高爾宣 。（圖／品牌提供）

▲ Emporio Armani高雄漢神百貨新店推薦單品。（圖／品牌提供）

全新開幕的Emporio Armani高雄漢神百貨新店，佔地60坪，同步義大利店裝打造簡潔通透的木質建材和購物空間，同時陳設最新2025春夏系列男女服飾、包款、鞋履配件單品，本季男裝系列以「自由之境」為名，極致輕盈的羊毛真絲混紡面料、亞麻布和麻纖維織物、麂皮絨等材質注入實穿單品，並換上自由亮麗的色澤。而薰衣草紫般的格紋貫穿襯衫，西裝則變得柔軟輕盈，洗禮出明快氛圍，為優雅男士提供更多選擇。

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。

本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

高爾宣, EmporioArmani, 高雄, 精品店, 麂皮

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