研究證實：吃太鹹會變胖　增加1克鹽攝取、成人增加26%肥胖風險

▲加工食品的鈉含量通常過高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是重口味一族嗎？營養師高敏敏表示，吃太鹹不只會水腫，還真的會變胖，研究發現，每增加一克鹽的攝取，成人會增加26%肥胖風險、兒童則會增加28%，因此正在減重的你，除了飲食控制，鹽分也得適量攝取才行。



常聽吃太鹹會水腫，沒想到竟也會變胖，營養師高敏敏分享，研究發現，飲食中鹽/鈉攝入量高，BMI會顯著增加1.24 、腰圍則顯著增加4.75cm，而每增加1克鹽攝取，成人增加26%肥胖風險、兒童會增加28%。

人體需要適量的鈉，鈉可以維持電解質平衡、幫助神經傳導、讓肌肉正常收縮，但若攝取過量也會帶來身體負擔，像是肥胖、水腫等後果，一起來了解。

▲（圖／Unsplash）

#肥胖

高鹽會影響腦部的獎勵機制， 讓人不自覺吃更多，間接增加熱量攝取。

#水腫

過多鈉會改變體液平衡，導致身體排水能力減弱，像是手腳腫脹、臉部浮腫，甚至眼袋加深，尤其早晨起床最明顯、

#腎臟病

過量的鈉，讓腎臟需要更努力過濾，長期下來可能導致功能衰退，而腎臟過載會損害過濾機制，讓蛋白質流失到尿液中，是腎病的早期警訊。

#高血壓

高鹽飲食直接影響血管內的滲透壓，讓血容量增加，進而推升血壓，對心臟和血管壁造成持續壓力，成為慢性病風險因素。

#心血管疾病

長期高鈉飲食會損傷血管內壁，增加動脈硬化及斑塊形成的風險，引發心血管問題。

衛福部也建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6克的鹽 ），想要減鈉建議以下吃法。

注意營養標示

買時或吃之前看一下營養標示跟成分，知道自己吃了什麼很重要，每100公克或毫升食物鈉≥600mg就會被歸列為高鈉食物。

避免加工食品

尤其是醃漬物、泡菜、火腿、臘肉等都屬高鈉食品，盡量以天然原型食物為主。

減少鹽用量

減少鹽用量或是以原型辛香料取代鹽，像是蔥、薑、蒜、胡椒等，建議飲食盡量以天然調味、原型食物為主。

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