3週就完售！威尼斯晨曦的粉紅裸管唇釉必搶　一抹棕調誰擦誰顯白

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

義大利的威尼斯曾被譽為「歐洲最浪漫城市」，優美的潟湖淺灘、充滿古典藝術氛圍的建築，都是讓人沉醉的細節，向來對美學敏銳的設計師Giorgio Armani也在一趟威尼斯的旅行之中得到啟發，破曉晨曦劃破清晨薄霧的日光，讓他設計出全新的限量奢華絲緞訂製水唇釉，霧面漸層粉色包裝，承載浪漫的粉棕唇釉，再次讓人怦然心動。

奢華絲緞訂製水唇釉宛如Giorgio Armani的旅行日記，每一年都會隨著他遊歷世界的回憶，設計出不同的包裝與顏色，不像是代表性唇萃系列，更加著重時尚設計的經典唇色，而是更為親民、活潑的單品；2025年以威尼斯的日出為靈感，奢華絲緞訂製水唇釉以帶有一抹棕色調的灰粉，象徵暖陽光澤的呈現，3款限量色選都比一般棕色更好上手，完全不挑膚。

比起經典唇萃，水唇釉的質感更加輕盈，帶有透亮光澤感，不管是想要薄擦的溫柔妝感還是加持氣勢的顯色唇妝，都可以透過層層堆疊打造，可甜可鹹；獨特設計的箭形刷頭，描繪唇型更加方便，每一次取用就是一層唇妝的用量，每個細節都設計精緻。而去年同樣也上市的限量奢華絲緞訂製水唇釉，短短3週就完售，15日全新款開賣，當然要手刀搶。

喜歡輕盈感唇彩的人，當然也不能錯過日系品牌Visee光誘恆吻唇露，全新添加的2款色選，都是帶有米色調的粉米或是杏米色，可以展現出更加淡雅卻又不失氣色的妝容，輕染持色配方搭配水吻光澤成分，可以呈現出具有光澤感的雙唇效果。