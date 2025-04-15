護手霜比美！嬌蘭打造「可愛六角形」、Jo Malone穿上復古普普風

▲嬌蘭花草水語護手霜，可愛外型讓人驚艷。

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多消費者偏好購入漂亮外型的護手霜，外出補擦也能當作一種時尚配件。嬌蘭推出花草水語護手霜，結合香氛與粉嫩色六角形，外型超亮眼；此外，Jo Malone 也為經典護手霜換上普普藝術包裝，讓人愛不釋手。

▲嬌蘭 花草水語護手霜，50ml，各1,930元。（6月上市）

嬌蘭將花草水語系列的經典香氣濃縮在含有極高比例自然來源成分的獨特配方中，創造了一款新的護手霜，首次將陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰三款香水的香氣注入富含蜂蠟乳的護手霜中，可溫和地保濕與滋養雙手。

▲瓶身設計靈感源自蜂巢。

其輕盈的配方使雙手柔嫩，並散發淡淡香氣，瓶身的設計靈感源自蜂巢的六角形，完全在法國製造，共有三種粉嫩色分別代表不同的香味可供選擇。

▲普普藝術風造型護手霜設計。

Jo Malone為經典護手霜換上全新驚喜包裝，以POP ART普普藝術為靈感，將趣味巧思融入時尚設計。經典奶油色瓶身結合黑色普普元素，7款大膽俏皮圖騰演繹7種經典香氛，為護手日常增添個性藝術氣息。

▲青檸羅勒與柑橘護手霜30ml。

全新設計糅合多種經典熱銷香調，為日常護手注入時尚美學，並推出全新香氣護手霜—英國橡樹與榛果：源自品牌經典並且深受歡迎的清新木質調，爽脆榛果交織木質香根草，融合烘烤橡樹的溫暖底蘊，層次豐富，綻放春日大地的自然氣息。

▲護手霜一直是品牌的熱賣黑馬。