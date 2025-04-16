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Converse首聯名KENZO「小花鞋」超萌！陳冠希CLOT絲綢圖騰Gazelle必收

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記者鮑璿安／綜合報導

讓廣大潮流迷引頸期盼的聯名鞋來了！Converse首度與KENZO合作，以Chuck 70為藍本，將KENZO招牌印花與復古細節完美融合；adidas Originals則再度攜手陳冠希，推出「CLOT Silk Gazelle」系列，東方美學與美式休閒的碰撞，打造獨具風格的潮流單品，勢必掀起一波搶購熱潮。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，將於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 再度攜手陳冠希，揭開全新合作篇章「CLOT Silk Gazelle」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲配套服飾膠囊系列，鉤針編織工藝結合休閒廓形 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 再度攜手陳冠希，揭開全新合作篇章「CLOT Silk Gazelle」，融合美式經典運動休閒風格，並注入東方美學元素，展現陳冠希拿手的中西結合，鞋履聚焦在adidas Originals 經典鞋款 Gazelle，推出兩款全新配色設計，一款選用 CLOT 標誌性的 Silk Royale 絲綢圖騰，細膩地融入奶白緞面鞋身之上；另一款則以深邃優雅的藍色調呈現，並採用高級絨面皮革材質、金色細節與生膠鞋底，設計之處更顯質感品味。配套服飾膠囊系列，包括 CLOT 保齡球襯衫與針織短褲，鉤針編織工藝結合休閒廓形，再加上綁帶細節，彰顯強烈的東方韻味，系列將於2025年4月19日(六)於adidas官方購物網站及指定店點限定發售。

關鍵字：

Converse, KENZO, 鞋款, 聯名, 潮流, 新品

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