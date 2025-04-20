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石原里美美出新高度！保養心法公開　孕期依舊是零死角美人

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文／美人圈

石原里美日前參加擁有日本奧斯卡之稱的2025日本電影學院頒獎典禮，美到讓人忘記呼吸，更受封紅毯第一美！石原里美目前身懷第二胎，預計從3月底開始停工待產，此次頒獎典禮，當石原里美一走上紅毯，不少網友激動表示：「正面完全看不出來懷孕了！」、「美出新高度！」、「無愧『日本票選最想變成的面孔』封號！」

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

▲石原里美日前出席2025日本電影學院頒獎典禮，美出新高度。（圖／IG@satomi_86_1224，下同）

現年38歲、保養有術的石原里美，身穿高雅的深紅色絲絨禮服搭配乾淨俐落的髮型，不論正臉、側臉，線條都依舊緊緻，完美詮釋美貌零死角！也只有當鏡頭拍到石原里美的側身，才讓人驚覺真的是孕晚期了呢！難怪網友大讚：「這是教科書級別的名人孕期穿搭！」

事實上，石原里美自出道以來就非常專注在「如何變美」！過去就分享過自己會做下顎線訓練、微笑練習、仔細研究適合自己的妝容、穿高跟鞋要把重心放在腳跟，更非常自豪練出「下顎線條」，石原里美表示要有好看的下顎線條關鍵在「下巴與頸部」連結的位置要凹下去，而加強背肌力量可以讓效果更顯著，更同時改善駝背、圓肩，整個人的肩頸線條會更纖細、姿態也美，持續的鑽研變美並實際落實，讓石原里美即便懷孕，也依舊是零死角美人！

從影片看石原里美零死角美貌

以下就盤點石原里美過去分享過的重要保養心法，讓美貌維持得更久！

石原里美保養方法1.飲食、睡眠不馬虎

石原里美的愛美程度，並不只是上述的微笑練習、研究妝容、穿高跟鞋的小技巧等這些與「外在」相關的細節，石原里美也非常重視「內在保養」！石原里美表示最有效的內在保養，就是好好睡覺、好好吃東西，為幫助有更好的睡眠品質，她會特別使用絲綢材質的寢具和芳香；飲食方面，她習慣自己煮飯，清淡且均衡飲食，並額外補充適當的水果，平常也大多是喝「溫熱水」，維持體內的良好循環，有效排毒。

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

石原里美保養方法2.經常泡澡

熱愛泡澡的石原里美，甚至會邊泡澡邊讀劇本！石原里美表示自己習慣泡42度的熱水，且是泡半身浴，提升循環、排毒的同時也不怕造成心臟負擔，更在泡完澡後，趕緊全身塗抹精油，維持肌膚的水嫩度。

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

石原里美保養方法3.肌膚不能有「乾燥」期

「保濕」是養好肌膚的重要基礎！石原里美與所有藝人一樣，保養最重視完整清潔與保濕，她習慣趁洗完澡毛孔還打開時，趕緊拍上化妝水，待完整吸收後再重複一次，接著上精華液與乳霜。白天及妝前保養，則會用蒸臉器蒸臉打開毛孔，並依序前述步驟，此外，睡覺時若碰到室內濕度偏低，石原里美會打開加濕器，以確保肌膚時刻維持在水潤狀態。

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

石原里美保養方法4.減肥必吃蘿蔔泥

談到瘦身時的飲食，比起餓肚子，石原里美更傾向以健康的方式循序漸進瘦身，也更能避免後續復胖！石原里美會將白蘿蔔泥、胡蘿蔔和生薑取代熱量高的醬料拌進烏龍麵中當作一餐，有飽足感又低熱量，最重要的是，白蘿蔔富含大量消化酵素，幫助分解堆積在體內的脂肪，磨成泥狀更可加速酵素散發，酵素量比直接食用高達10倍！

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

石原里美保養方法5.DIY綠色蔬果汁

石原里美平常也喜歡把哈密瓜、西瓜與一些蔬菜打成蔬果汁，幫助消化、維持良好的腸道健康，還可補充維他命C，提升抗氧化力，由內而外維持絕佳狀態。

▲石原里美保養 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 石原里美, 保養

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