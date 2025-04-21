《機智住院醫生生活》高允貞是髮量富翁！養髮哲學曝光　頭皮一定吹乾

▲高允貞被粉絲封為「髮量富翁」代表。（圖／取自高允貞IG）

圖文／CTWANT

有全智賢接班人之稱，在《機智住院醫師生活》中以溫柔聰慧形象圈粉無數的高允貞，不僅演技自然、膚況亮眼，更被粉絲封為「髮量富翁」代表。她柔順又蓬鬆的秀髮，不是天生，而是來自她對「頭皮保養」與「護髮哲學」的高度重視。

▲高允貞。（圖／取自高允貞IG）

養髮哲學 1：頭皮就是皮膚，要給它水分與安撫

高允貞曾說：「頭皮和肌膚一樣會變化」，所以她都會根據季節與身體狀態來安排頭皮保養。例如秋冬乾燥時她會加強保濕，而壓力大或熬夜導致頭皮發熱時，則使用鎮靜類型的護理髮品降低敏感反應。尤其夏天到了，外在的空氣汙染、紫外線、旅行游泳造成的髮傷害，更是讓頭髮變糟的多重殺手，更需要一款厲害的髮專用防護品！

▲高允貞會根據季節與身體狀態來安排頭皮保養。（圖／取自高允貞IG）

小編推薦：Hair Rituel by Sisley 駐活重升防禦抗躁髮噴霧

這款全新髮用防護噴霧堪稱是「頭髮的隱形防曬衣」，也就是頭髮髮肌的隔離霜，結合氧化與物理性防護科技，能在髮絲表面形成防禦薄膜，完美阻隔紫外線、污染物、鹽分與海風侵害。特別適合炎熱、日照強烈或旅行出國時使用。

▲Hair Rituel by Sisley 駐活重升防禦抗躁髮噴霧100ml／3,000元。（圖／黃筱婷攝）

此款噴霧擁有極細柔霧狀噴霧設計，無感覆蓋髮絲，輕盈不黏膩。內含4大頂級植物萃取油，包括澳洲堅果油、乳木果油與山茶花油，可深層滋養同時強韌髮絲結構，搭配維他命B5全面補水鎖水，使秀髮由內而外回復滑順。使用前噴於乾髮或濕髮皆可，質地輕透毫無負擔，噴完後髮絲呈現霧感柔光質感，還有微微草本花香，彷彿幫髮絲噴上養護香水。

▲Hair Rituel by Sisley 駐活重升防禦抗躁髮噴霧100ml／3,000元。（圖／黃筱婷攝）

無論妳是染燙後容易毛躁，還是夏天頭髮容易乾澀分岔，這款噴霧都是出門前的最後一道秀髮防禦儀式。小編自己實測，連去海邊都能撐一整天不毛躁，還會有光澤感，真的是懶人護髮新神器！最棒的是，使用上在噴的時候你完全不會察覺它的微粒質地，超級輕盈，而且這是一瓶可攜帶上飛機的噴霧喔！

養髮哲學 2：減少不必要的造型與染燙

你有沒有發現，高允貞幾乎都以黑髮示人，這位「髮量富翁」幾乎不染髮、少燙髮，也避免頻繁使用高溫造型器。在拍攝工作結束後，她會讓頭髮完全「休息」，減少任何外在刺激，以免破壞頭皮與髮絲健康，實在是最乖巧的養髮乖寶寶。

▲高允貞在拍攝工作結束後會讓頭髮完全休息。（圖／取自高允貞IG）

養髮哲學 3：洗頭是保養第一步，頭皮清潔不能省！

高允貞認為：「選對洗髮產品，就能讓頭皮狀態穩定，髮絲也能健康自然生長。」她會挑選溫和但具清潔力的洗髮品，避免刺激頭皮或洗後緊繃，也重視清潔的同時保濕不乾澀。搭配適合自己的護理步驟，就能讓細軟髮也有自然空氣感。

小編推薦：SABON 植系髮肌護理系列

STEP 1 淨化：淨煥尤加利 死海黑泥頭皮磨砂膏

濃厚黑泥質地搭配細緻磨砂顆粒，讓你感受SPA體驗！這款磨砂膏是頭皮保養的儀式起點，厚實黑泥一抹即附著頭皮，按摩時會釋放淡淡草本清香超舒壓。使用時像在做專業SPA，老廢角質與油脂一次帶走，洗完頭皮清爽到會想問自己「我以前真的有洗乾淨嗎？」。

▲SABON 植系髮肌護理系列淨煥尤加利 死海黑泥頭皮磨砂膏90g／1,080元、300g／2,080元。（圖／黃筱婷攝）

STEP 2 清潔：淨潤洗髮乳（茉莉花語／綠玫瑰）

具有乳狀水感、起泡快速，洗後頭皮乾淨不緊繃，淨潤洗髮乳的泡沫細緻、延展性高，一點點就能洗全頭。洗感溫和不緊繃，對敏感頭皮非常友善。香味療癒，搭配按摩超放鬆，沖洗後不乾澀，連細軟髮也能蓬鬆有型，而且非常持香喔！

STEP 3 修護：瞬效潤髮乳（茉莉花語／綠玫瑰）

輕乳霜狀，夏天用也不黏膩，洗完後擦上靜置30秒，沖掉就能立刻感受毛躁瞬間被收服。修護力強卻不油膩，燙染髮也適用，細軟髮用完不會塌，還會有自然光澤感，使用後髮尾瞬間柔順滑亮。

STEP 4三效修護煥髮膜（茉莉花語／綠玫瑰）

超方便！濕髮／乾髮皆適用。濕髮能當深層護髮、乾髮則當出門前造型修護，雲朵般的乳霜質地滑順好吸收，不油不黏，隔天還會聞到淡淡香氣。

▲SABON 植系髮肌護理系列淨潤洗髮乳（茉莉花語／綠玫瑰）290ml／1,180元、瞬效護髮乳（茉莉花語／綠玫瑰）190ml／1,280元、三效修護煥髮膜 200ml／1,780元（茉莉花語／綠玫瑰）。（圖／黃筱婷攝）

養髮哲學 4：護髮不只護髮尾，連頭皮也要一起養

很多人只在髮尾抹護髮乳，但高允貞強調：「可從頭皮使用的髮膜，才能真正養到根本。」她會挑選質地輕盈、不會扁塌的護髮產品，搭配頭皮適用的設計，讓養護變成頭皮與髮絲的雙重修復。

她曾經推薦過最愛韓國品牌呂的強韌蘊髮養護髮膜！她說：「一般的髮膜都是塗抹在髮尾的受損髮絲上，但是她推薦的這款強韌蘊髮養護髮膜則是一款可以從頭皮開始使用的產品，她也推薦這樣類型的髮膜。」

▲高允貞推薦髮膜要連頭皮也能使用。（圖／取自高允貞IG）

洗頭前第一步，深層清潔面膜的潔髮概念

比起洗頭髮，洗頭前的一步驟更重要！因為毛囊是深V形狀，單單靠洗髮並不能徹底帶走堆積於底層的髒污和油脂，唯有透過深層淨化吸附髒污，徹底淨化讓毛囊變乾淨，更能預防落髮問題。Hair Rituel by sisley的賦活重升深層潔淨髮精露，就是洗髮前的第一步能吸附於毛囊死角中的所有髒汙雜質，帶走堆積已久於毛孔中的油脂髒污，就像肌膚的深層清潔面膜般，讓你的毛囊髮肌頭皮能夠大口深呼吸，再開始好好洗髮並注入養分！

▲Hair Rituel by sisley賦活重升深層潔淨髮精露200ml／3,200元。（圖／品牌提供）

養髮哲學 5：不論花多久，都會把頭皮吹乾

工作忙碌的她，依然會花時間確保頭皮徹底吹乾。她表示：「再累也不能讓頭皮濕著睡，這樣容易引發敏感或掉髮。」這種對細節的重視，就是她能維持完美髮況的關鍵原因。

小編推薦：VANA 北歐香氛洗護系列

光之季節系列 洗髮露

清新柑橘調香氣，泡沫柔細溫和，洗感清爽不刺激，無矽靈、無硫酸鹽，適合染後與細軟髮。甜菜鹼＋豌豆蛋白賦予髮絲彈性與保濕，洗後有一種「空氣蓬鬆感」，香氣像是清晨森林中第一道陽光。

光之季節系列 潤髮乳

這款潤髮乳輕盈乳液狀，不黏膩、好沖洗，髮根不會塌，含杏仁油與向日葵籽萃取，染後髮質用起來特別柔順，髮絲明顯變有光澤，髮根也不會黏成一團，搭配洗髮露使用整體手感超升級。

▲VANA 北歐香氛洗護系列光之季節系列洗髮露 500ml／1,280元；光之季節系列潤髮乳 500ml／980元。（圖／品牌提供）

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