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療癒心靈的3處夢幻花海！漫步海芋、繡球花田　置身竹崎粉紅世界

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文／人物誌

四季如春的台灣，幾乎每個月份都能欣賞到不同種類的花卉，而社群上更可見一整片的萬紫千紅、美不勝收的照片。不論是家中、公園，或是花市等，甚至有些地區會舉辦某種花季的節慶活動，讓人能處於花海來撫慰心靈。本篇將整理三處悠閒賞花的地方，一起來感受千嬌百媚帶來的療癒感吧！

台北 竹子湖海芋季及繡球花季

▲陽明山竹子湖。（圖／花IN台北）

說到海芋，多數人都會聯想到陽明山竹子湖，此處環境清幽，氣候很適合栽種海芋、繡球花等花卉，於是不同的季節便有各色的花海美景可觀賞。而竹子湖園區每年都會舉辦花季活動， 3、4月是海芋季；5、6月則是繡球花季。

欣賞各色花景外，竹子湖地區農園各處有IG打卡點地景花藝設計展，可以盡情地拍下美照。還有其他的花季系列活動可參與，如生態人文導覽解說、海芋繡印卡讚、巴島柑嬤市集、生態農園體驗等，若是假日還沒有安排，不妨到竹子湖園區賞花、遊玩。

│悠閒賞花趣│

◎台北市北投區竹子湖

嘉義 竹崎親水公園、阿拉伯的粉紅村

▲阿拉伯粉紅村。（圖／嘉義縣文化觀光局）

在竹崎大橋旁、佔地近12公頃的「竹崎親水公園」，經水岸空間規劃後，設有地景藝術裝置，更有適合親子同玩的親水遊憩設施，所以每逢假日人潮便紛至沓來。而每年4月左右盛開的花旗木（又稱「4月櫻花」、「泰國櫻花」），更是吸引許多人前來一探粉紅花海，說是網美級打卡點也不為過。

除了竹崎親水公園，竹崎鄉義隆村的「阿拉伯粉紅村」也是觀賞花旗木的好去處。綽號「阿拉伯」的竹崎鄉義隆村長葉志紘想將故鄉打造成「粉紅色」，於是歷經多年，在村內種植3000多株的粉紅花旗木，花開最盛時期，不論是白天、晚上都很適合欣賞。

編輯悄悄說：竹崎親水公園還有可俯瞰公園美景的「天空走廊」，以及能在林蔭間感受綠意的「花仙子步道」。

│悠閒賞花趣│

阿拉伯的粉紅村

◎嘉義縣竹崎鄉義隆村 8 鄰 9 號（166 縣道旁）

竹崎親水公園

◎嘉義縣竹崎鄉中華路

台南 學甲蜀葵花文化節

▲學甲蜀葵花文化節。（圖／臺南市學甲區公所粉絲頁）

「學甲蜀葵花文化節」已舉辦12年，是學甲區公所每年為在地觀光及農、漁業的重要活動。今（2025）年的蜀葵景觀專區達2.6公頃，還搭配鼠尾草、火焰雞冠花、紅藜、油菜、萬壽菊等多種花卉，層次繽紛的花田，美不勝收。

除了漫步花田，即日起至4月27日有「蜀葵花藝術Party」，每個周末有舞蹈、音樂、魔術等表演，其間還有寫生比賽、DIY手作體驗、青農農特產品展售、集章闖關等活動，很適合親子同遊。

│悠閒賞花趣│

◎台南學甲光華里活動中心旁（台南市學甲區光華里8鄰過港子 66-12 號）

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 花海, 海芋, 繡球花, 花季

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