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楊謹華甜曝婚姻相處之道　曾敬驊穿Ralph Lauren美式優雅「想回宜蘭放鬆」

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▲曾敬驊、詹子萱、楊謹華、修杰楷出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲(左起）曾敬驊、詹子萱、楊謹華、修杰楷出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Ralph Lauren以紐約漢普頓為靈感，發表全新2025 春季 Ralph’s Hamptons 系列，將中山「光點台北」打造出愜意自然空間，今17日邀請楊謹華、修杰楷、曾敬驊、詹子萱站台活動，四人一同演繹品牌經典的美式靜奢風格，而現場如同度假勝地一般，楊謹華也放閃表示：「我跟我先生喜歡到處旅行，對我來說只要跟著他放鬆就好。」兩人結婚多年依舊如熱戀期，她說秘訣是要經常把對方當成小孩一樣對待。

▲楊謹華出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊謹華透露婚姻相處秘訣。（圖／記者林敬旻攝）

▲修杰楷出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲修杰楷出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

楊謹華身穿Ralph Lauren Collection 柔和水洗丹寧套裝，提起自己心中的「漢普頓之境」，她則說度假這件事對她而言，人很重要，只要是跟對的人一起出去就是自在意境。修杰楷這次換上米白色的手工縫製休閒⻑褲，上半身搭配的同色調針織上衣，他喜歡品牌優雅風格，有種要去海邊度假的感覺，被問到自己最放鬆的時刻，他說是「跟小孩在車上的時光」。曾敬驊則以一身 Polo Ralph Lauren 清爽米白色⻑褲為基底，將漢普頓海灘元素融入日常穿搭，他透露自己回到家鄉宜蘭就是屬於他的「漢普頓之境」。詹子萱也運用藍白色調做出對比，她許願這兩年能去美國放鬆旅遊，跟家人朋友一同體驗當地文化。

▲曾敬驊出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾敬驊以一身 Polo Ralph Lauren 清爽米白色⻑褲為基底，混搭襯衫。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹子萱出席Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹子萱也運用藍白色調做出對比穿搭，她許願這兩年能去美國放鬆旅遊。（圖／記者林敬旻攝）

本季品牌重返漢普頓靈感之源，呈現 Ralph Lauren Collection、Ralph Lauren Purple Label 和 Polo Ralph Lauren 男女童裝系列。自 4 月 18 日起至 4 月 20 日，於光點台北打造限時三日預約體驗，紀錄電影《Very Ralph》 限定特映將於 4 月 18 日起連續三天在光點台北電影院舉行，民眾可憑預約入場，透過影像深刻體驗 Ralph Lauren 先生的設計理念與家庭精神，也更加了解品牌的起源與傳奇故事。

▲Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ralph’s Hamptons 系列以藍白色調為主，靈感來自海洋、天空和沙灘的交會。（圖／記者林敬旻攝）

此次的Ralph’s Hamptons 系列以藍白色調為主，靈感來自海洋、天空和沙灘的交會，以漢普頓馬術生活為靈感，融入現代運動特色，採用皮革、亞麻和標誌性金屬配件，為日常實穿的襯衫、西裝單品注入一絲消暑愉快氣息，而Polo Play托特包也一一換上了可愛的編織元素、藍白條紋，打造出撞色手柄細節，顯得格外可愛療癒。

▲▼ Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲2025 春季 Ralph’s Hamptons 系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲（左起）熱帶印花亞麻襯衫、麻花針織上衣、POLO Play托特包。（圖／品牌提供）

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。

本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 漢普頓, RalphLauren, 台北, 新品發表

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