拋光去角質不一定管用！皮膚科醫師：「溫和代謝角質」才是正解

▲拋光型去角質的透亮並不持久。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

肌膚暗沉無光，難道只有去角質一個選項？角質不健康，用再多保養品也沒用，拋光等於亮、酸類等於煥膚的保養邏輯，正在悄悄被改變中，其實溫和養護角質也是一個讓肌膚發光的方法，一起來了解！

拋光式亮膚，可能只是短暫假象？皮膚科醫師張瑋庭指出：「許多消費者以為亮白靠的是頻繁去角質，但臨床上我們看到的狀況是—當角質代謝異常、排列不整齊、含水不足時，肌膚反而容易蠟黃、脫屑，光澤感消失。真正的透亮，需要的是內外代謝的協調、規則的角質結構，以及穩定的含水狀態。」

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綠藤生機認為，肌膚表面氣色不好，不僅是「去角質」而已，推出全新雙重淨透煥膚水，以雙重光感管理為核心概念，從肌膚表層老廢角質，到裡層暗沉代謝物同步調理，溫和且深層地重整代謝節奏，發現膚質更加勻淨透亮，且敏弱肌也能安心使用。

▲NARUKO 角質特攻保濕面膜，23ml*5，450元。

美容教主牛爾也提倡「養護角質」新觀念，強調角質層作為肌膚屏障的重要性，親自研發「角質特攻面膜系列」，以首創的「多礦能量膜布」為基底，不僅貼合度極佳，能讓精華液深入滲透，實現15分鐘快速養膚，讓你感受煥然一新的水光膚質。針對不同肌膚需求，無論是需要修護、保濕、淨化、透亮，一片擊敗肌膚問題。