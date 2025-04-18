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PRADA超快搶人！韓團MEOVV成員升格品牌大使　褲襪看秀造型美翻天

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記者鮑璿安／綜合報導

K-pop 團體 MEOVV 於去年2024年9月以單曲「MEOW」出道，迅速以怪物新人的實力崛起收穫了大批粉絲，而時尚圈也開始「搶人」動作，PRADA最新宣佈成員 Gawon 升格為品牌大使，這一身分其實也早有預兆！

▲▼ ｐｒａｄａ。（圖／品牌提供）

▲PRADA最新宣佈成員 Gawon 升格為品牌大使。（圖／品牌提供）

Prada 宣佈 Gawon 成為最新品牌大使，並公開為她拍攝的專屬形象照，畫面中她頂著招牌的仙氣中分長髮，身穿碎花圖樣的連身裙，展現清新唯美氣息。而早在今年2月的時候，Gawon 就受邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 秋冬女裝秀，當時的看秀造型也引發不小討論，她身穿高腰連褲襪露出修長的比例曲線，詮釋寬鬆的口袋夾克、緊身平口等單品，顯示出與Prada風格超契合的默契。

而Gawon出道還未滿一年，立刻加入Prada家族，與邊佑錫、Aespa 隊長「人間 AI」Karina等人一同並列品牌大使，也相當期待她之後與品牌的更多合作。

同時，ITZY 隊長 Yeji 黃禮志日前升格Roger Vivier品牌代言人，很快就等到她親自出鏡的全新形象照《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》，彷佛以最親密的視角跟著Yeji來一場自在的旅行，而她更一口氣換上多套法式風格造型，簡直是「人間Roger Vivier」自帶女神仙氣！

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》的靈感同樣取材自 Roger Vivier 的品牌 DNA巴黎，以 Yeji 的視角，描繪她融入巴黎節奏的夏日時光 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

K-pop, MEOVV, Gawon, Prada, 品牌大使

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