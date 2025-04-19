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周末華山美照禮物拿不完！體驗頂奢小金瓶、醫師駐點衛教收穫超滿

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近期華山成為不少年輕人愛去的地方，不僅有不少好展覽，寬敞的空間散步、野餐都合適，本周更有不少時尚美妝地標可以打卡、拿禮物，快立刻朝聖。

＃嬌蘭 BEE YOUTH皇家蜂王蜜境修護之旅

嬌蘭,理膚寶水,美妝,華山,展覽。（圖／品牌提供）

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嬌蘭在華山舉辦BEE YOUTH皇家蜂王蜜境修護之旅，超華麗的六角形蜂巢設計空間，不僅展出經典熱賣單品皇家蜂王乳平衡油精華，還有全新上市的花草水語夏沁玫瑰淡香水可以聞香，現場完成蜜蜂個性心理測驗與蜜境蜂王修護旅程闖關任務，就可以拿到限量「美肌蜜碼修護4件禮」乙份，拍照打卡上傳至個人社群平台，還可以擁有超可愛限定蜜蜂娃娃吊飾，華山地區僅於4月18日至20日展出。

＃理膚寶水 50周年修復SKIN LAB

嬌蘭,理膚寶水,美妝,華山,展覽。（圖／品牌提供）

嬌蘭,理膚寶水,美妝,華山,展覽。（圖／品牌提供）

在台灣廣受喜愛的理膚寶水慶祝50周年，斥資近千萬特別在華山中4B倉庫應用AR擴增實境技術，打造50周年修復SKIN LAB，總共擁有5大精彩區域可以參觀，不僅有沁涼感十足的溫泉水走廊，更有理膚寶水B5+萬用霜AR濾鏡互動區，可以用手機螢幕拍攝巨大理膚寶水B5+萬用霜模型，瞬間手機裡就有可愛的好壞菌動起來，拍照打卡超有趣，體驗玩活動還能參加扭蛋，免費領取明星修復試用組。4月19、20兩日更邀請皮膚科醫師曾德朋、小兒科醫師黃瑽寧舉辦衛教講座，超充實內容一定要參加。

關鍵字：

嬌蘭, 理膚寶水, 美妝, 華山, 展覽

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