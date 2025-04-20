fb ig video ETtoday search mobile

頭皮老是有股油味怎麼辦？4大關鍵讓頭氣不再纏身

>

記者李薇／綜合報導　圖／pexels

很多人都有油頭、頭氣的困擾，有些人更是洗完頭髮沒多久，髮根仍然就會飄出油味，讓人相當困擾，以下就整理4種避免油頭的方式，透過正確的使用產品以及洗淨，就可以減少難聞的味道跟NG的出油狀況。

▲頭氣,頭油,艾瑪絲,保養,髮絲,頭髮,Melvita,巴黎卡詩, Hair Rituel。（圖／pexels、品牌提供）

1.每天洗頭清潔

很多人以為洗頭就是把頭髮搓一搓就完事，但其實應該著重在頭皮的清潔，透過按摩幫助髒污被洗淨，隨著沖水將油脂、老廢角質一起帶走，每天洗頭也可以避免頭髮出油過多累積在頭皮，混合髒污導致異味出現。

2.定期去角質

頭皮其實跟臉部是同一塊肌膚，大多數人都會想到肌膚需要去角質，卻忘了頭皮也應該定期整理，建議可以挑選專門頭皮去角質的單品，一週大約1、2次幫助頭皮深層清潔，可以降低油脂分泌旺盛的狀況，重現清爽頭皮。

▲頭氣,頭油,艾瑪絲,保養,髮絲,頭髮,Melvita,巴黎卡詩, Hair Rituel。（圖／pexels、品牌提供）

3.頭髮一定要吹乾

尤其是長頭髮的女生，常常會覺得吹頭髮很麻煩，但若是不吹乾，頭皮悶在水分裡面，容易滋生細菌、加上出油的油份混合髒污，髮根會油得更快、頭氣問題也會更加嚴重，記得一定要吹乾頭皮髮絲，再去睡覺，才能避免後續的狀況出現。

4.飲食清淡很重要

飲食太油、太鹹都容易讓身體出現NG狀況，建議透過清淡的飲食，這樣也會降低油脂分泌，排出身體的汗液也不會有過多的鹽分，導致滋生細菌，當然就容易出現異味，加上多喝水排除身體髒汙，也是非常重要的關鍵。

關鍵字：

頭氣, 頭油, 保養, 髮絲, 頭髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳水扁談柯文哲案有「難言之隱」：只能說似曾相識

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

天秤才第4！「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

天秤才第4！「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

汶萊王子妃斜背16萬鴕鳥皮包遊義　深情望老公甜出汁

汶萊王子妃斜背16萬鴕鳥皮包遊義　深情望老公甜出汁

4個指標判斷對方是「損友」　聰明人不會深交

4個指標判斷對方是「損友」　聰明人不會深交

樂福鞋穿搭技巧必筆記！潮人最愛搭法　加碼平價款小CK最低1千多收 對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子 星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價 頂級紅、藍寶石估價都飆破2億　佳士得台北預覽吸睛 三井LaLaport到底強在哪？為何引發台灣整體百貨業關注？ 每個部位都畫了卻顯土味！高級臉隱藏的3個細節 IU日常「空氣感妝容」重點！無辜犬系眼妝、英氣眉型是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面