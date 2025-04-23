6款小資平價美包推薦！小CK抓皺肩背包、PEDRO環保材質通通千元起收

▲平價包包推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

小資族必看的平價包包推薦又來了，無論是外型設計、還是材質都不輸！像是超受歡迎的小CK、PEDRO這次呼應地球日，選用環保再生材質，輕盈色調與細膩結構超討喜。而台灣品牌ROBINMAY則推真皮ELLY支線、打造高質感的日常。

小資平價包款推薦：CHARLES & KEITH Lorelai肩背包

輕盈柔軟的納帕PU，輕輕揉出雲朵般的抓皺曲線，Lorelai抓皺肩背包給人深刻的好感印象。隱藏式磁釦與調節式背帶低調而實用，可肩背可斜背，在日常中隨心切換。

▲CHARLES & KEITH Lorelai 抓皺肩背包／1,990元。（圖／品牌提供）

小資平價包款推薦：CHARLES & KEITH Sammie手提包

精緻又小巧，加入活力扭結的Sammie掀蓋手提包洋溢著一股青春氣息，無論是手提或是加入長背帶使用都可以，功能性滿分！可甜可鹽的外型，無論是休閒聚會或是正式場合，輕鬆拿捏自信氣場。

▲CHARLES & KEITH Sammie掀蓋手提包／2,190元。（圖／品牌提供）

小資平價包款推薦：CHARLES & KEITH Everleigh保齡球包

Everleigh帆布拼接保齡球包以再生棉帆布製成，兼顧耐用特性與環保精神，搭配結構立體包型與咖啡色皮革飾邊及背帶，創造出既柔和又俐落的都會氛圍，實用性與造型感兼具，是通勤與休閒皆宜的百搭配件。

▲CHARLES & KEITH Everleigh帆布拼接保齡球包／2,790元。（圖／品牌提供）

小資平價包款推薦：PEDRO rePEDRO托特包

rePEDRO系列以大自然元素「空氣、大地、海洋」為靈感基石，在色調上呼應自然主義，並以回收皮革與回收聚酯纖維為主材質，透過皮革廢料的再利用降低環境負擔，打造出質感與耐用度兼具的包款。而rePEDRO針織托特包集大容量與輕盈優點於一身，皮革與布料的拼接低調有型，依舊是通勤與出遊的首選擔當，且風格中性不論男女都能輕鬆駕馭！

▲PEDRO rePEDRO針織托特包／4,290元。 （圖／品牌提供）

小資平價包款推薦：ROBINMAY皺摺軟包

這款皺摺軟包適合通勤使用，也滿足對大容量需求的日常使用情境。選用光澤感十足的頭層真皮打造，包型柔軟有延展性。大包型輪廓搭配皺摺手感結構，形塑自然垂墜美感，輕鬆裝納筆電、文件與隨身用品。前側環狀皮革飾條設計增加層次感，是造型與功能兼備的首選大包。

▲ROBINMAY皺摺軟包／3,680元。（圖／品牌提供）

小資平價包款推薦：ROBINMAY牛角包

以牛角造型重新詮釋日常包款輪廓，牛角包強調簡潔圓滑的底部設計，視覺平衡且不失時髦氣質。內裡採用真皮包邊結構，提升整體手感與耐用度，拉鍊周邊與皮面處皆見細緻縫線與LOGO壓紋，質感簡直不要太好！

▲ROBINMAY牛角包／3,480元。（圖／品牌提供）



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