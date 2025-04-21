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孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

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記者鮑璿安／綜合報導

由孫儷主演的新劇《蠻好的人生》上線後就引發討論，劇情講述了39歲的保險銷售女王「胡曼黎」，在工作和婚姻都遭到打擊，雙重背叛之後，依然從谷底爬起翻身，可說是近期相當受到關注的「大女主」逆襲劇，以下就公開當中的金句台詞，看看哪一句對你而言最有感觸？

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供，以下同）

1. 那時候靠我掙錢養家帶孩子，還要供你讀書，以前我也這麼愛錢這麼勢力，你怎麼沒有意見呢？你現在紅了，不願意看人臉色了，我告訴你，你有今天都是我胡曼黎的功勞，你丁致遠沒有我，你什麼都不是。

2. 穿大牌露出商標的意義，就在於不解釋，你一亮相就告訴那些身價上億的大老闆，你不差錢，你不是為了錢才來談這一單的，你有了身價，別人才會把你當回事。

3. 我就是想告訴你，不要對自己灰心失望，人越是不得已的時候，越要好好吃飯，吃飽了才有力氣幹活。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

4. 所以我要發這個朋友圈啊，告訴我下一個東家，這點小事傷不到我的了。公司有人想弄我，家裡有人想弄我，我呸，看誰能笑到最後。我還是我，不對，更好的我。

5. 做我們這一行就是這點好，價值都在自己身上，越老越值錢。

6. 資料往客戶面前一扔，隨便說句話就可以開單了？天真嘛你。

7. 人嘛你懂的，都是笑人無、恨人有，我混得比他們好，他們肯定要在我身上潑髒水的。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

8. 根據能量守恆定律，搞不好現在你的危機，就是轉機。

9. 男人會跑，但錢和本事長在你的身上。

10. 這是老天爺在點我，有鈔票不賺豬頭三。

關鍵字：

劇情, 金句, 保險女王, 逆襲, 網劇

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