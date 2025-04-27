fb ig video ETtoday search mobile

《惡緣》孔升妍真壞也真美！演活花蛇女反派　私服反轉清新的少女感

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在Netflix韓劇《惡緣》中飾演反派「花蛇女」的韓星孔升妍，私下穿搭根本是清新的鄰家少女！

韓星孔升妍在Netflix韓劇《惡緣》中飾演將李光洙騙得團團轉的「花蛇女」反派一角，雖然不是最主要的角色，但那股露出真面目後的狠辣與美貌讓她在觀眾心中留下深刻印象，不過孔升妍的私服意外的有清新少女感！

《惡緣》狠辣花蛇女孔升妍

孔升妍在Netflix韓劇《惡緣》中飾演外表優雅、個性溫柔，可實際上卻是以美貌外表詐取男人錢財的「花蛇女」，雖然最後在劇中慘死李光洙的車下，但她令人驚豔的外貌與狠戾的手段，也成為主角申敏兒之外讓網友熱議的亮點之一。

韓國人所謂的「花蛇」是什麼？

「花蛇」（韓文：꽃뱀）通常是用來形容外表美麗但有心機、利用美貌來達到個人目的，尤其是被認為透過勾引男性來獲取金錢、資源或名聲的女性，這個詞有點類似中文中的「蛇蠍女」或早年流行的「狐狸精」等詞彙，但語氣更偏向負面。

孔升妍私服造型清新反轉

在劇中手段狠辣眼神凌厲的孔升妍，過去曾是SM娛樂旗下的練習生，更差點以女團成員出道，與TWICE成員定延更是親姊妹，在私下的穿搭中大多以休閒、簡約的造型為主，也呈現與劇中反轉的風格面貌。

寬鬆洋裝

孔升妍私服中不會看到太多繁複的造型，寬鬆簡單的長洋裝讓風格帶有一點文青的少女感。

襯衫造型

襯衫在孔升妍私下的穿搭中佔有不少份量，許多穿搭都會以襯衫作為外搭的方式呈現，展現休閒又不會太放鬆的清新風格。

丹寧造型

私服偏向簡約風格的孔升妍，也會以Tone On Tone的方式穿著丹寧，呈現統一又俐落的時髦造型。

簡單疊搭

雖然偏好簡約的穿著，不過也會展現簡單的疊搭造型，透過西裝背心與蕾絲洋裝疊搭牛仔褲，為整體加入一點層次感。

流行少女

透過花苞澎裙與寬鬆橄欖球運動衫的造型展現流行風格的少女感，也是孔升妍私服中滿好學習的搭配。

韓系歐膩

在休閒少女感之外，孔升妍也會穿上比較有設計感的簡約單品，展現韓系溫柔歐膩的風格。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《惡緣》申敏兒3個毫不費力的時髦秘訣：私下愛牌是Lemaire、用穿搭逆齡生長

● 《惡緣》劇情角色7大看點：惡有惡報串起6人命運！申敏兒、朴海秀、金南佶、金成均全員實力派，結局最後一秒都燒腦反轉

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 惡緣, 孔升妍, 穿搭, Netflix

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

覺得存錢好難的人　可以試試3步驟「上癮式存錢法」

覺得存錢好難的人　可以試試3步驟「上癮式存錢法」

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

韓團aespa來台了！「人間AI」Karina、寧寧機場私服全身黑甜美又帥氣

韓團aespa來台了！「人間AI」Karina、寧寧機場私服全身黑甜美又帥氣

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩 IKEA減壓椅亮橘登場「上架被秒殺」　業者：會陸續到貨 第一眼看到大樹還是人臉？精準剖析你的「最新運勢 」 是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方 《機智住院醫生生活》高允貞私服根本小香控　毛呢外套搭丹寧褲好減齡 浴室最髒的不是馬桶！每天陪妳洗澡的物品最噁心 真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面