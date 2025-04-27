《惡緣》孔升妍真壞也真美！演活花蛇女反派　私服反轉清新的少女感

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在Netflix韓劇《惡緣》中飾演反派「花蛇女」的韓星孔升妍，私下穿搭根本是清新的鄰家少女！

韓星孔升妍在Netflix韓劇《惡緣》中飾演將李光洙騙得團團轉的「花蛇女」反派一角，雖然不是最主要的角色，但那股露出真面目後的狠辣與美貌讓她在觀眾心中留下深刻印象，不過孔升妍的私服意外的有清新少女感！

《惡緣》狠辣花蛇女孔升妍

孔升妍在Netflix韓劇《惡緣》中飾演外表優雅、個性溫柔，可實際上卻是以美貌外表詐取男人錢財的「花蛇女」，雖然最後在劇中慘死李光洙的車下，但她令人驚豔的外貌與狠戾的手段，也成為主角申敏兒之外讓網友熱議的亮點之一。

韓國人所謂的「花蛇」是什麼？

「花蛇」（韓文：꽃뱀）通常是用來形容外表美麗但有心機、利用美貌來達到個人目的，尤其是被認為透過勾引男性來獲取金錢、資源或名聲的女性，這個詞有點類似中文中的「蛇蠍女」或早年流行的「狐狸精」等詞彙，但語氣更偏向負面。

孔升妍私服造型清新反轉



在劇中手段狠辣眼神凌厲的孔升妍，過去曾是SM娛樂旗下的練習生，更差點以女團成員出道，與TWICE成員定延更是親姊妹，在私下的穿搭中大多以休閒、簡約的造型為主，也呈現與劇中反轉的風格面貌。

寬鬆洋裝



孔升妍私服中不會看到太多繁複的造型，寬鬆簡單的長洋裝讓風格帶有一點文青的少女感。

襯衫造型



襯衫在孔升妍私下的穿搭中佔有不少份量，許多穿搭都會以襯衫作為外搭的方式呈現，展現休閒又不會太放鬆的清新風格。

丹寧造型



私服偏向簡約風格的孔升妍，也會以Tone On Tone的方式穿著丹寧，呈現統一又俐落的時髦造型。

簡單疊搭



雖然偏好簡約的穿著，不過也會展現簡單的疊搭造型，透過西裝背心與蕾絲洋裝疊搭牛仔褲，為整體加入一點層次感。

流行少女



透過花苞澎裙與寬鬆橄欖球運動衫的造型展現流行風格的少女感，也是孔升妍私服中滿好學習的搭配。

韓系歐膩



在休閒少女感之外，孔升妍也會穿上比較有設計感的簡約單品，展現韓系溫柔歐膩的風格。

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