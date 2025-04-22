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Seventeen隊長S.COUPS超帥西裝照揭曉新身分！拿下BOSS代言人

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記者鮑璿安／綜合報導

Seventeen成員S.COUPS崔勝哲擁有帥氣臉蛋和出眾的演出實力，最近又有全新身分誕生了，BOSS宣佈他成為最新全球品牌代言人，未來他將身著標誌性BOSS造型亮相公開活動，粉絲們也能夠期待雙方更多合作火花。

S.COUPS驚喜換上品牌標誌性的雙排釦劍領全套西裝，西裝筆挺的模樣帥氣度滿滿，今年恰逢SEVENTEEN團體出道10周年紀念，全員合體回歸將於五月矚目登場，格外具有意義，作為實力出眾的隊長，S.COUPS對此全新身分也表示：「非常榮幸能以全球品牌代言人的身份加入BOSS。對我而言，BOSS是時尚、優雅風格和自我主宰的極致體現。這些價值觀與我個人有著深度的共鳴，也始終激勵著我在音樂事業上的不斷前行。我期待在這次激動人心的合作中，注入我對時尚的熱愛與能量，同時也迫不及待地想穿上BOSS的經典造型，透過廣告企劃與品牌活動與全球的粉絲和觀眾建立更多連結。」

S.COUPS其實早就是精品寵兒，去年他也受邀出席LOEWE2025春夏時裝秀，當時身穿一套黑色西裝搭配皮褲展現滿滿的潮流紳士感，內搭則是品牌標誌性的刺繡logo上衣，一舉一動都像是時尚畫報一般，風格可塑性超強。

關鍵字：

SEVENTEEN, S.COUPS, BOSS, 代言人, 品牌

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