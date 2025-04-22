無印良品開賣紅色行李箱　現在入手現省1千元

▲無印良品行李箱推季節紅色，加碼單品優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應母親節到來以及暑假旅遊熱季即將來臨，旅行裝備與禮品採購的需求隨之攀升。無印良品（MUJI）近期推出旗下熱門商品四輪硬殼止滑拉桿箱-紅色款季節新色，為春夏旅行增添一抹亮眼色彩。該系列提供從20L至105L等四種容量選擇，滿足短天數小旅行到長途旅程的打包需求，此外即起至5／11紅色款還推出限時優惠，現在出手最多可現省千元。

四輪硬殼止滑拉桿箱箱體採用聚碳酸酯材質，內層則以回收水瓶所製成的再生材料製作，不僅強調耐用，也實踐環保理念。外觀設計採用每10公分一個凹凸紋理的細節，還有按壓式止滑鎖功能，旅途中若身處車站、機場等斜坡或人流較多場所，只需輕按即可固定輪子，避免箱體滑動。

而今年新型32L前開式拉桿箱，則主打可登機規格與快速收納設計，前開式開口方便存取筆電、文件與隨身物品，大小約為登機箱尺寸，特別適合商務族群短期差旅使用，售價為5,900元。另外還有可折疊撥水加工波士頓包，容量涵蓋36L、75L與105L三種，輕巧可折，可與拉桿箱搭配使用擴充置物空間。

台灣行李箱品牌CROWN，近期也針對母親節推出特定促銷活動，旗下BOXY系列前開框架拉桿箱的粉嫩色系，最適合喜愛療癒旅行的媽咪使用，其色調包括蜜桃粉橘、燕麥奶白、粉色等多種繽紛色彩，讓媽媽打卡拍美照時多了一點浪漫春意，售價7,980元至10,800元不等。

BOXY系列行李箱提供21吋、26吋和29吋規格，無論是短途旅行所需的小物品,還是長途出行所需的大衣、鞋子等都能輕鬆容納，輕量的鋁製夾框設計和100% PC材質，容量大也能保持輕便，減少搬運負擔，此外有1：9前開式設計，讓行李箱能以更直立的方式開啟，無論是在機場、車站還是小空間的酒店，都能更方便取放物品。業者表示從5／1至5／11，特定期間百貨專櫃全品項，推出單筆消費正價滿8,000元現抵800元。