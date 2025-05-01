這身材不科學！ITZY隊長Yeji超狂9頭身　顯瘦增高穿搭5技巧一次看

▲ITZY Yeji。（圖／品牌提供、Yeji IG）

圖文／CTWANT

ITZY隊長Yeji黃禮志在今年3月以首張個人專輯《AIR》Solo出道，而身材姣好又是時尚寵兒的她、這次為Roger Vivier 拍攝2025全新形象廣告，化身帥性自然的巴黎女孩，與私服個性火辣風格截然不同，令人難以忽視的超狂9頭身身材，其實也能透過穿搭技巧來打造好比例！

▲Yeji超狂9頭身身材。（圖／Yeji IG）

Yeji黃禮志的好比例穿搭：收腰造型洋裝，打造纖細腰線

夏天當然要來一件白色洋裝，穿上白色洋裝的Yeji就是穩妥妥的迷人小清新，收腰造型不只曲線纖細玲瓏，搭配裙襬立體設計更添俏皮。無論是搭配RV字樣的夏日草編袋，或是Belle Vivier系列保齡球包，都能為簡約的穿搭畫龍點睛。

▲Yeji穿白色洋裝搭配RV草編袋。（圖／品牌提供）

Yeji黃禮志的好比例穿搭：高腰設計，創造修長腿部線條

另一套則是透過粉嫩黃色外套，加上咖啡紅短皮裙，營造視覺上的衝突美感，充滿法式優雅氛圍。而高腰短裙設計也將Yeji的修長美腿展露無遺，搭配一顆金色Belle Vivier保齡球包，巧妙融合實用性與高級質感，賦予更多休閒且摩登的穿搭可能。

▲粉嫩黃色外套加上咖啡紅短皮裙，營造視覺上的衝突美感。（圖／品牌提供）

Yeji黃禮志的好比例穿搭：善用短版上衣＆腰帶，營造上短下長視覺

夏天就是要穿得粉粉嫩嫩的，看起來視覺降溫外，也非常討喜！Yeji選擇寶寶藍針織上衣，無論是高領款式／削肩設計都能展現獨有的氣質魅力，搭配腰帶或短裙都讓她比例更好。腳上分別選用拉菲草厚底涼鞋與經典厚底球鞋，不只度假氛圍拉滿，更為簡約的休閒風格注入時髦精緻細節！

▲寶寶藍上衣，將度假氛圍拉滿。（圖／品牌提供）

Yeji黃禮志的好比例穿搭：高腰洋裝＋厚底長靴，顯瘦增高小心機

擁有高衣Q的Yeji，私服造型有態度也有好比例！像是夏天必備的白色洋裝，一樣挑選高腰設計，加上帥氣龐克的厚底長靴與可愛的雙馬尾，視覺上有增高顯瘦的效果，還瞬間就把甜美風變成個性感，讓她看起來又帥又美、可鹽可甜。

▲Yeji私服甜美個性感。（圖／Yeji IG）

Yeji黃禮志穿搭：同色系／相近色搭配，視覺顯高挑

如果是穿搭新手、建議可以像Yeji一樣選用同色系或相近色穿搭，深灰色系的外套＋短裙，搭配上黑色長靴，視覺上看起來就會有一致性，也能顯得修長高挑！

▲選擇同色系或相近色搭配，視覺顯高挑。（圖／Yeji IG）

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