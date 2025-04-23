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試開箱／歐美爆賣的粉底液5月登台！宋慧喬搶先演繹空氣感底妝

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嬌蘭,DOLCE & GABBANA,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

順應潮流以及時代變化，很多經典單品不見得會一直更新，要收都要搶快；嬌蘭旗下的提洛可（TERRACOTTA）在過去非常受到歐美女性的喜愛，可以說是品牌超熱銷的系列，終於在2025年5月進行全面的更新上市，最強的是粉底液價格比賣翻的24K粉底液還要親民，光澤、霧面都有，妝感超高級。

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以整體妝容而言，尤其是近年流行的白開水妝容，色彩降到最低之後，底妝的精緻度就顯得特別重要，加上台灣天氣潮濕炎熱，更是考驗粉底的續航力；這次大舉登場的提洛可輕粉底，推出柔光版、柔霧版兩種妝感，每種更是推出8種色選，可以說是涵蓋了大部分的亞洲女性妝容需求。

嬌蘭,DOLCE & GABBANA,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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在質地的展現上，質地算是乳液偏水感，整體使用起來的妝效也更為自然，非常好推開、貼膚程度也很高，比起廣受好評的24K粉底液較為輕薄，遮瑕度約可以達到5成，因此系列有推出完美遮瑕筆，所以一起搭配使用，個人覺得效果更好，同時可以創造出更加立體、輕盈的底妝效果，特別適合台灣夏天使用。

嬌蘭,DOLCE & GABBANA,粉底液,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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有趣的是提洛可（TERRACOTTA）在英文的意思之中，代表著赤陶，也就是歐美女孩很愛的古銅、修容色調，因此整體的粉底色都會帶有一點點暖調，當然明度仍然有多種階層可以選擇，整體來說算是很適合台灣女孩的單品，而目前柔光版5月也可以在專櫃試用，柔霧版則是線上旗艦店限定販售。

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針對夏季推薦的持久型粉底，DOLCE & GABBANA也推出全新摯愛柔霧無瑕粉底液，霧面感的妝效非常修飾毛孔，可以打造柔焦感的膚況，而且一整天擁有無瑕持久妝容，多達40種色號，成分添加義大利仙人掌萃取、西西里酪梨萃取、義大利石榴萃取，上妝同時達到養膚能量。

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關鍵字：

嬌蘭, DOLCE & GABBANA, 粉底液, 粉底, 彩妝

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