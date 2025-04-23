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米蘭逛街地圖！「5家特色店」必吃Ciacco冰淇淋、古著店超容易挖寶

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記者鮑璿安／綜合報導

義大利毫無疑問是時尚之都，這裡除了是許多精品品牌的發源地，米蘭更是時裝周重鎮，一季又一季成為流行推手，而《ET FASHION》本次就為大家整理出來到米蘭必逛必吃的地圖，無論是古著店、選物店始祖，都各有其強烈風格，以下都細數出重點。

義大利選物店10 Corso Como

地址：Corso Como, 10, 20154 Milano

有人說沒去過10 Corso Como就等於沒去過義大利！該店由義大利知名時尚編輯Carla Sozzani於1990年創立，被譽為義大利精品選物店始祖，除了販售男女裝流行服飾之外，10 Corso Como也會與品牌跨界合作，分成藝廊、時裝精品店和書店，每一處的擺設都結合了獨有的藝術氛圍，以圓形印花為主軸陳設。值得一提的是，10 Corso Como門口甚至沒有顯眼的招牌，一不留意就會錯過，但走入滿是綠意的走廊，便覺得來到了隱世，因此非常適合在這裡逛上一整天。

Antonioli

地址：Via Pasquale Paoli, 1, 20143 Milano MI, 義大利

Antoniol位於Navigli運河區，與尋常的選物店不太一樣，映入眼簾的冰冷暗黑美學給予大家強烈衝擊，店內也呼應此風格，引進像是Rick Owens、Raf Simons等先鋒主義設計師的作品，在台灣比較難入手的品牌這裡應有盡有，若是想要找尋顛覆性的創作風格，這會是必訪之地。

古著店Cavalli e Nastri

地址：Cavalli e Nastri Mora. Via Gian Giacomo Mora, 3, 20123 Milano MI

▲▼ 米蘭逛街地圖。（圖／記者鮑璿安攝）

▲古著店Cavalli e Nastri 在義大利語中意為「馬和絲帶」，這個名字喚起了人們對舊時尚魅力的回憶。（圖／記者鮑璿安攝）

對古著有豐富熱情的你，來到米蘭簡直是購物天堂，古著店Cavalli e Nastri 在義大利語中意為「馬和絲帶」，這個名字喚起了人們對舊時尚魅力的回憶，老闆Cecilia多年來在世界各地收集具有歷史意義的設計師作品，想要尋找經典的香奈兒套裝、愛馬仕凱莉包款，從服飾珠寶到法國高級時裝，都能在店內找到。

義式冰淇淋（Gelato）Ciacco

地址：Via Spadari, 13, 20123 Milano MI, Italy

▲▼ 米蘭逛街地圖。（圖／記者鮑璿安攝）

▲在米蘭大教堂附近的「Ciacco」。（圖／記者鮑璿安攝）

來到米蘭必吃的義式冰淇淋（Gelato），或許每個人心目中都有屬於自己的Top 1，而這次要來推薦在米蘭大教堂附近的「Ciacco」，其知名的開心果口味、巧克力都是必點選項，綿密之外又很有香氣，完全不會有過於甜膩的感覺，店內還有販售咖啡，想品味義式咖啡的人也能夠在午後愜意時光來上一杯。

Supreme

地址：Supreme，Corso Garibaldi, 20, 20121 Milano MI, Italy

▲▼ 米蘭逛街地圖。（圖／記者鮑璿安攝）

Supreme 在2021年進駐米蘭，掀起不少潮流人士狂熱，門市坐落在San Marco 區的核心位置，並不難找，店面以品牌核心文化的滑板和插畫照片為主要視覺設計，帶給人流行風格，除了最新的服飾T恤，一大片的棒球帽、行李袋、後背包也都以相當充足的貨量進行販售。

關鍵字：

時尚, 米蘭, 購物, 美食, 潮流

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