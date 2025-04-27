母親節精品禮物推薦！Dior Caro水桶包、Gucci Softbit送給媽媽超大心

▲母親節精品禮物推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

母親節將至，獻給時尚媽媽最具品味的心意，那就用質感又時髦的精品包款配件來為你表達意義非凡的溫暖時刻，這次嚴選11款精品母親節禮物推薦，送給媽媽超大心又很懂送！

母親節禮物推薦：Dior

優雅著稱的Dior，這次以經典籐格紋元素，匯集全新推出的Dior Caro水桶包、Dior Toujours、Caro與My Dior等包款系列成為獻禮之選。有預算的你，可以下手這款Dior Caro水桶包，不僅以籐格紋線條勾勒出優雅輪廓，柔和包型搭配可拆卸的手柄與背帶，可手提、肩背或斜背，自由轉換風格。如果預算較少，也可以從小皮件配飾著手，錢包、墨鏡、鞋款都是不錯的選擇。

▲Dior Caro籐格紋小型水桶包／120,000元。（圖／品牌提供）

▲My Dior Top Handle白色籐格紋肩背包／135,000元；Lady Dior Dahlia 黑色籐格紋羊皮錢包／23,000元。（圖／品牌提供）

▲VeryDior S2F太陽眼鏡／17,500元；J'Adior粉色高跟鞋／35,000元。（圖／品牌提供）

母親節禮物推薦： Gucci

本季最夯的新款Gucci Softbit皮革包款，以品牌標誌性馬銜鍊元素再創新意，搭配極致柔軟的西班牙小牛皮打造，重新定義都會優雅與個性質感的黃金平衡，也是成為表達情感與紀念重要連結的貼心選擇。

▲Gucci Softbit Small 手提包／99,300元，Softbit Large肩背包／115,800元。（圖／品牌提供）



全新升級GG Marmont包款選用最頂級小羊皮，其奢華細緻的紋理與自然光澤、極致柔軟的觸感皆是頂級皮革幾乎沒有經過修飾的自然呈現，搭配多樣粉嫩色系呈現出女性的柔美，完美銜接車縫線的半隱藏式後口袋，更增添了實用性，是送禮或自用的首選。

▲Gucci小型GG Marmont包款／91,000元。（圖／品牌提供）



母親節禮物推薦：MARC JACOBS

MARC JACOBS精選多款容量充足、實用又具設計感的大包款，包含The Sack Bag、The Tote Bag以及備受矚目的The Dual Bag，無論是日常出門還是重要場合，都能完美體現媽媽們獨有的優雅與率性。

▲MARC JACOBS LARGE DUAL BAG 菱格紋肩背包／26,000元。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS THE SACK BAG 皮革肩背包／22,500元。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS THE LARGE TOTE 丹寧拼接大托特包／36,000元。（圖／品牌提供）

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