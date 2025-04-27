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母親節精品禮物推薦！Dior Caro水桶包、Gucci Softbit送給媽媽超大心

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母親節禮物推薦！精選11款精品包配件：Dior、 Gucci、MARC JACOBS，送給媽媽超大心

▲母親節精品禮物推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

母親節將至，獻給時尚媽媽最具品味的心意，那就用質感又時髦的精品包款配件來為你表達意義非凡的溫暖時刻，這次嚴選11款精品母親節禮物推薦，送給媽媽超大心又很懂送！

母親節禮物推薦：Dior

優雅著稱的Dior，這次以經典籐格紋元素，匯集全新推出的Dior Caro水桶包、Dior Toujours、Caro與My Dior等包款系列成為獻禮之選。有預算的你，可以下手這款Dior Caro水桶包，不僅以籐格紋線條勾勒出優雅輪廓，柔和包型搭配可拆卸的手柄與背帶，可手提、肩背或斜背，自由轉換風格。如果預算較少，也可以從小皮件配飾著手，錢包、墨鏡、鞋款都是不錯的選擇。

母親節禮物推薦！精選11款精品包配件：Dior、 Gucci、MARC JACOBS，送給媽媽超大心

▲Dior Caro籐格紋小型水桶包／120,000元。（圖／品牌提供）

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▲My Dior Top Handle白色籐格紋肩背包／135,000元；Lady Dior Dahlia 黑色籐格紋羊皮錢包／23,000元。（圖／品牌提供）

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▲VeryDior S2F太陽眼鏡／17,500元；J'Adior粉色高跟鞋／35,000元。（圖／品牌提供）

母親節禮物推薦： Gucci

本季最夯的新款Gucci Softbit皮革包款，以品牌標誌性馬銜鍊元素再創新意，搭配極致柔軟的西班牙小牛皮打造重新定義都會優雅與個性質感的黃金平衡，也是成為表達情感與紀念重要連結的貼心選擇。

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▲Gucci Softbit Small 手提包／99,300元，Softbit Large肩背包／115,800元。（圖／品牌提供）

全新升級GG Marmont包款選用最頂級小羊皮其奢華細緻的紋理與自然光澤、極致柔軟的觸感皆是頂級皮革幾乎沒有經過修飾的自然呈現，搭配多樣粉嫩色系呈現出女性的柔美，完美銜接車縫線的半隱藏式後口袋，更增添了實用性，是送禮或自用的首選。

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▲Gucci小型GG Marmont包款／91,000元。（圖／品牌提供）

母親節禮物推薦：MARC JACOBS

MARC JACOBS精選多款容量充足、實用又具設計感的大包款，包含The Sack Bag、The Tote Bag以及備受矚目的The Dual Bag，無論是日常出門還是重要場合，都能完美體現媽媽們獨有的優雅與率性。

母親節禮物推薦！精選11款精品包配件：Dior、 Gucci、MARC JACOBS，送給媽媽超大心

▲MARC JACOBS LARGE DUAL BAG 菱格紋肩背包／26,000元。（圖／品牌提供）

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▲MARC JACOBS THE SACK BAG 皮革肩背包／22,500元。（圖／品牌提供）

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▲MARC JACOBS THE LARGE TOTE 丹寧拼接大托特包／36,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 母親節, 精品, DIOR, GUCCI, MARC JACOBS

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