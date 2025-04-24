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快揪朋友出發！150份精品冰淇淋免費吃、不用千元就能買貴婦乳霜

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近期天氣冷熱不定，還常常下雨，不想在外面淋成落湯雞，室內場域絕對是外出首選，近期也有不少活動好去處，不僅可以免費吃義式精品級冰淇淋，還有小禮物可以拿，真的立刻出發。

＃PRADA Beauty Picnic

PRADA,La Mer,hince,保養,美妝,彩妝,母親節,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

直接把時尚野餐搬進PRADA位於新光三越信義新天地A8形象店之中，將經典設計元素「VICHY 維希格紋」佈置出時髦滿點的打卡地標，呼應業界首款AI香水「PRADA Paradoxe 唯我莫測淡香精－幻花香境」主題，把春季綠意直接穿上身，現場更攜手義大利百年巧克力Venchi，特別訂製蜂蜜檸檬口味冰淇淋，每天限量150份，只要加入官方LINE並於社群打卡，就可以免費吃。

PRADA,La Mer,hince,保養,美妝,彩妝,母親節,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

當然，從4月24日至5月11日，消費滿8000元（含任一香水），即可有機會獲得精品隨身鏡、唯我莫測吊飾或是雙層化妝包，每一周買贈都不同、消費不累贈，買90ml或100ml香水還可以體驗精品級客製印花服務。

＃La Mer Blossom寵愛花屋

PRADA,La Mer,hince,保養,美妝,彩妝,母親節,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將與母親最真摯的親情，La Mer打造出奢華與夢幻兼具的寵愛花屋，甚至推出超可愛的「乳霜花束」，直接把3.5ml經典乳霜或是醇萃活膚晚霜放入花朵之中，等於不到1000元就可以入手貴婦保養，體驗最頂級養膚，在活動期間消費滿8000元，還可以拿到精美花禮一份，直接把對媽媽的愛，給好給滿。寵愛花屋也將於4月23日至5月11日於全台指定地點限時展開巡迴。

＃hince 空中花園快閃店

PRADA,La Mer,hince,保養,美妝,彩妝,母親節,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

PRADA,La Mer,hince,保養,美妝,彩妝,母親節,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

時下年輕人最愛聚集的南西商圈，韓系潮流美妝品牌hince也在新光三越台北南西開設快閃店，以繽紛淡雅的綠色與粉色，打造玩妝夢幻花園，現場不僅展示品牌經典商品，全新冰透蜜糖唇頰膏也搶先曝光，只要購買乙件冰透蜜糖唇頰膏，並與ENHYPEN Sunghoon人形立牌拍照打卡上傳Instagram，即贈「hince with ENHYPEN SUNGHOON ID PHOTO」，消費達指定條件再送限量唇刷、愛心隨身鏡和限定貼紙、快閃限定化妝包、DIY吊飾及體驗彈珠台遊戲乙次，好禮拿到手軟。

關鍵字：

PRADA, La Mer, hince, 保養, 美妝, 彩妝, 母親節

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