2025融進肌膚的「偽素顏腮紅」推薦　一抹天生好氣色、氛圍感太美

文／美人圈

2025「偽素顏腮紅」推薦！偽素顏妝容當道，不僅底妝、眼妝技巧重要，腮紅也是關鍵！究竟哪些腮紅能輕鬆創造出偽素顏、宛若天生好氣色的妝感呢？今天一口氣帶來多款「專櫃＋開架」的偽素顏腮紅推薦，就像融進肌膚般自然。

2025「偽素顏腮紅」推薦：SUQQU 晶采柔艷頰彩

SUQQU腮紅大升級！漸層改為斜角，讓粉末容易均勻的混合，對角線的腮紅色X打亮色讓各自更能斜槓功效，更棒的是，完全採「無油」配方，取代傳統配方中含大量的油散發光澤的妝效，充分發揮粉狀頰彩的獨特優點，輕易展現唯美自然的空氣血色感，暈染變得更自然、顯色度也更純淨，不只腮紅，更可當成蜜粉或打亮使用。

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩 ，NT$2,200。（圖／SUQQU）

2025「偽素顏腮紅」推薦：倩碧 花漾腮紅

光澤度好卻毫不顯毛孔，反而有融進肌膚的感覺！加上粉質壓得夠實，完全不怕飛粉，最棒的是色選超級多，調色相當好看，加上帶有細緻光澤的細膩粉質，一抹宛若融進肌膚，天生自帶好氣色，呈現白裡透紅感。

▲倩碧 花漾腮紅，NT$1,200。（圖／倩碧）

2025「偽素顏腮紅」推薦：LAURA MERCIER蘿拉蜜思 輕肌漂染頰彩

少女般的偽素顏腮紅美色！質地非常絲滑柔順，輕輕拍上肌膚就有高度服貼感，且不怕顯出肌膚紋理、原始肌膚上的顆粒，更注入微晶蜜粉，方便疊擦不磨蹭之餘，還能有稍稍的定妝效果，因此不少網友大推：「拿來畫眼影也好看，不會績線！」

▲LAURA MERCIER蘿拉蜜思 輕肌漂染頰彩，NT$1,330。（圖／IG@picka.beauty）

2025「偽素顏腮紅」推薦：canmake 新巧麗腮紅組

愛心外觀太可愛！帶有細質珍珠粒子與水潤粉末質地，輕刷就能讓臉上擁有珍珠般的微亮光澤，妝感變得透亮柔和，一顆就能搞定腮紅與打亮，擁有專櫃般的發色並多了點可愛氣息，特別友善肌膚紋理相對細膩的族群。

▲canmake 新巧麗腮紅，NT$275。（圖／IG@canmaketokyo）

2025「偽素顏腮紅」推薦：EXCEL 蜜妍光潤頰彩

不飛粉、不顯毛孔！被盛讚開架價格、專櫃質感的EXCEL，擁有「超日常的奇蹟美色」，這塊特別能畫出無色塊邊界，與膚色融為一體的自然紅暈感，加上細緻光澤，讓肌膚呈現天生好膚質的飽滿感，且顯色度淺，就算失手也不怕畫出猴子紅屁，新手怎麼刷都不怕！

▲EXCEL 蜜妍光潤頰彩，NT$535。（圖／IG@excelmake）

2025「偽素顏腮紅」推薦：muice 腮紅

去日本必買、台灣目前買不到！muice不只眼下提亮遮瑕熱賣，這塊腮紅很推薦一起帶，膏體帶有細閃、毫不顯毛孔，有趣的是，在戶外光線下，臉上會有靈動的水光感，如同肌膚高度保水，但到了室內之後，腮紅質地反而更偏霧面，肌膚紋理細膩、彷彿天生白裡透紅。

▲去日本必買muice 腮紅。（圖／IG@muice_official）

2025「偽素顏腮紅」推薦：CEZANNE 柔潤腮紅

這顆能讓肌膚呈現保濕潤感的腮紅，可說是乾肌必收，含有玫瑰果油、荷荷芭油、橄欖果油、夏威夷果油、角鯊烯等五種美容保濕成分，讓粉末與肌膚完整貼合，調色很細緻漂亮，能顯得膚色看起來乾淨明亮，打造出如同肌膚天生由內而外散發的好氣色。

▲CEZANNE 柔潤腮紅，NT$220。（圖／CEZANNE）

2025「偽素顏腮紅」推薦：fwee 雙色棉花糖腮紅

台灣終於能買到！爆火的韓系品牌fweea目前正在台北新光三越A11於3／19～8／31、台中勤美誠品綠園道3／21～6／30舉辦快閃，除了唇頰布丁膏，雙色棉花糖腮紅也值得收，雙色搭配更能變化妝效，單用混用都好看，加上特殊的泥狀質地，貼膚又不會過度濕潤，搭配霧面底妝也適合。

▲fwee 雙色棉花糖腮紅，NT$528。（圖／IG@fwee_makeup_tw）

2025「偽素顏腮紅」推薦：2aN 摩登雙色腮紅

手殘必收，怎麼刷都不怕失手！雪溶般綿密奶霜感的腮紅粉質媲美專櫃的細膩，融膚度極高、好暈染，單擦、疊擦都非常好上手，色選從冷色、裸色到暖色調通通有，特別適合用來畫偽素顏妝容，此外，若有淚溝困擾且皮膚白皙的人，不妨試試#01棉花糖紫，有感瞬間讓凹陷處澎起來、疲態感消失。

▲2aN 摩登雙色腮紅，NT$490。（圖／2aN）

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