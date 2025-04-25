CP值神高的「百元嬰兒油」讓粉刺浮出來！5大超實用功能必學

記者李薇／台北報導 圖／_fairytale_vampire_ IG、nkym.ayn IG、___178mm IG

別以為嬰兒油是寶寶才能用的東西，網路上就流傳，它不但可以全身上下使用，還可以幫助粉刺浮出來，讓臉部更加滋潤的同時，也會更為平滑好摸，絕對是居家必備的好用單品，而且價格才百元，就跟凡士林一樣超好用。

1.臉部護膚油

直接當作臉部的保養油來使用，可以在精華液之後塗抹上一層，幫助臉部肌膚鎖水保濕，重現彈潤光澤，搭配按摩的話可以讓精華成分更加被臉部肌膚吸收，加強柔潤程度。

2.手部滋潤油

可以隨身攜帶當作護手的油來使用，不但細緻好吸收，更是可以一併滋養到指甲，作為護甲油之類的單品，保護手部脫離粗糙。

3.當作卸妝油來使用

手邊沒有卸妝產品時候，可以使用嬰兒油作為卸妝的單品，一樣利用乾手擠上嬰兒油之後，輕輕在臉部把打圓，除了卸除殘妝，也能夠幫助粉刺浮出，最後一樣用水沖淨、洗面乳將油膩的感覺洗淨即可。

4.泡澡沐浴油

除了可以當作洗完澡之後塗抹全身的油脂之外，也可以作為沐浴油來使用，滴幾滴嬰兒油到浴池之中，沐浴完之後，就可以直接將身體浸到泡澡浴之中，泡完之後直接擦乾身體就可以，還能達到滋潤身體的肌膚的效果。

5.混合底妝更加貼膚

像是乾性肌膚的人很容易遇到買到的底妝不夠滋潤、服貼的問題，這時就可以使用粉底液混合一點點的嬰兒油，就可以讓粉底的滋潤度更加提升，同時達到貼妝的效果，一整天都不用再擔心妝容浮粉的問題。