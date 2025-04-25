fb ig video ETtoday search mobile

5款明星同款精品包推薦　秀智CELINE手袋是心動之選、FENDI出鏡率最高

>

文／美人圈

近年來，明星的穿搭影響力越來越強，從機場時尚到私服日常，每次亮相的包款都能掀起搶購熱潮，成為許多時髦女孩的夢幻逸品！想知道蔡秀彬、Jisoo、趙露思等明星都在背哪些包嗎？快來看看本篇編輯精品包開箱推薦清單，讓你不用煩惱該入手哪一款，一次掌握最新流行趨勢！

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲Jisoo、蔡秀彬、秀智同款包推薦。（圖／IG@sooyaaa__、IG@soobinms、CELINE提供）

2025 明星「同款精品包」推薦清單！

Jisoo 同款精品包：Dior D-Journey 中型包

「人間Dior」Jisoo凡上身的包款幾乎都是爆款大熱門，而這款Dior D-Journey中型包也不例外成為近期櫃上的人氣暢銷王！在Dior 2025春夏時裝秀上首次亮相的D-Journey是Maria Grazia Chiuri發想的全新力作，線條流暢的柔軟外型搭配上經典Oblique緹花，以及肩背帶上飾有的“CD”字樣點綴，完美結合甜美和個性魅力。一包滿足斜背或肩背等多種背法，難怪Jisoo愛不釋手！

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲Dior D-Journey 中型包，NT$140,000。（圖／IG@sooyaaa__、Beauty美人圈拍攝）

秀智同款精品包：CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小號手袋

秀智同款CELINE CAMILLE 16 SOFT手袋根本春夏心動之選，輪廓延續了16 SOFT托特包的設計，以圓潤流暢線條呈現出獨特精緻外觀。皮革翻蓋與品牌標誌性金屬旋轉鎖扣完美契合，旋轉鎖扣宛如一件低調優雅的珠寶點綴其中。包款附有兩款可調式肩帶：短肩背帶可肩背、長肩背帶則適合隨性休閒的斜挎風格，靈活切換不同造型，日常實用性滿分。

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小號手袋，NT$99,000。（圖／IG@skuukzky、Beauty美人圈拍攝）

TWICE Mina同款精品包：FENDI Mamma Baguette包小號

TWICE Mina欽點的Mamma Baguette是FENDI新力軍，櫃上詢問度超高，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革，以及觸感極佳的抽繩封口，突顯出全新的女性柔美特質。包款有著Baguette包的風格和特色，像是長方形的包身造型、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣，但設計更為寬大且柔軟，令人一見傾心，多款配色閉眼入都百搭耐看。

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲FENDI Mamma Baguette包小號，NT$86,000。（圖／IG@mina_sr_my、Beauty美人圈拍攝）

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲FENDI品牌大使宋雨琦以及韓國女演員蔡秀彬也都上身過FENDI Mamma Baguette包！（圖／IG@soobinms、FENDI提供）

蔡秀彬同款精品包：FERRAGAMO Hug 包

Ferragamo經典Hug包款以「擁抱」貫穿設計理念，獨特的包覆式結構與不對稱的皮革交疊，營造出彷彿雙手擁抱的視覺效果，極具設計感與辨識度。蔡秀彬同款的墨綠色搭配金屬細節高級感拉滿，是一款越背越耐看的迷人美包！

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲FERRAGAMO Hug 包，價格店洽（圖／IG@soobinms、Beauty美人圈拍攝）

趙露思同款精品包：VERSACE Tag Bowling 保齡球包

2025年時尚關鍵字依然少不了「保齡球包」！趙露思最愛VERSACE Tag Bowling保齡球包長型包身輪廓以Nappa軟皮製造，搭配奢華金屬細節包括VERSACE浮雕字母裝飾、皮革吊牌上綴有招牌梅杜莎女神，低調又充滿巧思。顯嫩薰衣草紫配色非常適合春夏時節，學趙露思搭配同色系碎花洋裝仙氣爆表，約會好感度狂飆！

▲明星同款手袋 。（圖／翻攝自IG、美人圈提供）

▲VERSACE Tag Bowling 肩背包，NT$39,000。（圖／weibo@趙露思工作室、Beauty美人圈拍攝）

延伸閱讀

2025 時髦打工人票選最愛黑色通勤大包TOP10！GUCCI大容量筆電能裝、Winter同款被問翻

金智媛近期帶火話題包 7 款網羅！BV出鏡率最高，這款被譽為是Lemaire最佳平替！

2025 時裝週明星同款包：宋慧喬FENDI被問翻、Givenchy章若楠愛到包色！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 包包, 精品, DIOR, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

Chloé爆款水桶包多了小馬圖案！夏季Logo草編托特包、厚底涼鞋搶先看

Chloé爆款水桶包多了小馬圖案！夏季Logo草編托特包、厚底涼鞋搶先看

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 「愛面子又裝闊」星座Top 3 ！第一名打腫臉充胖子營造好命人設 王淨想把LV家具放玄關：讓大家看到錢都花在這　婁峻碩許願訂做「電玩箱」 任嘉倫新劇《無憂渡》7金句：我記得就行了，我確實很喜歡你 每天運動體重沒降？5個瘦身小地雷要避開 尹恩惠重現《宮》申采靜！凍齡19年太強　平坦小腹＋鉛筆腿靠減肥5招 賈靜雯《以美之名》穿搭吸睛！拎「比利時愛馬仕」經典Brillant包低調優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面