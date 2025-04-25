5款明星同款精品包推薦　秀智CELINE手袋是心動之選、FENDI出鏡率最高

文／美人圈

近年來，明星的穿搭影響力越來越強，從機場時尚到私服日常，每次亮相的包款都能掀起搶購熱潮，成為許多時髦女孩的夢幻逸品！想知道蔡秀彬、Jisoo、趙露思等明星都在背哪些包嗎？快來看看本篇編輯精品包開箱推薦清單，讓你不用煩惱該入手哪一款，一次掌握最新流行趨勢！

▲Jisoo、蔡秀彬、秀智同款包推薦。（圖／IG@sooyaaa__、IG@soobinms、CELINE提供）

2025 明星「同款精品包」推薦清單！

Jisoo 同款精品包：Dior D-Journey 中型包

「人間Dior」Jisoo凡上身的包款幾乎都是爆款大熱門，而這款Dior D-Journey中型包也不例外成為近期櫃上的人氣暢銷王！在Dior 2025春夏時裝秀上首次亮相的D-Journey是Maria Grazia Chiuri發想的全新力作，線條流暢的柔軟外型搭配上經典Oblique緹花，以及肩背帶上飾有的“CD”字樣點綴，完美結合甜美和個性魅力。一包滿足斜背或肩背等多種背法，難怪Jisoo愛不釋手！

▲Dior D-Journey 中型包，NT$140,000。（圖／IG@sooyaaa__、Beauty美人圈拍攝）

秀智同款精品包：CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小號手袋

秀智同款CELINE CAMILLE 16 SOFT手袋根本春夏心動之選，輪廓延續了16 SOFT托特包的設計，以圓潤流暢線條呈現出獨特精緻外觀。皮革翻蓋與品牌標誌性金屬旋轉鎖扣完美契合，旋轉鎖扣宛如一件低調優雅的珠寶點綴其中。包款附有兩款可調式肩帶：短肩背帶可肩背、長肩背帶則適合隨性休閒的斜挎風格，靈活切換不同造型，日常實用性滿分。

▲CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小號手袋，NT$99,000。（圖／IG@skuukzky、Beauty美人圈拍攝）

TWICE Mina同款精品包：FENDI Mamma Baguette包小號

TWICE Mina欽點的Mamma Baguette是FENDI新力軍，櫃上詢問度超高，採用如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革，以及觸感極佳的抽繩封口，突顯出全新的女性柔美特質。包款有著Baguette包的風格和特色，像是長方形的包身造型、翻蓋、肩背方式和FF LOGO造型的包扣，但設計更為寬大且柔軟，令人一見傾心，多款配色閉眼入都百搭耐看。

▲FENDI Mamma Baguette包小號，NT$86,000。（圖／IG@mina_sr_my、Beauty美人圈拍攝）

▲FENDI品牌大使宋雨琦以及韓國女演員蔡秀彬也都上身過FENDI Mamma Baguette包！（圖／IG@soobinms、FENDI提供）

蔡秀彬同款精品包：FERRAGAMO Hug 包

Ferragamo經典Hug包款以「擁抱」貫穿設計理念，獨特的包覆式結構與不對稱的皮革交疊，營造出彷彿雙手擁抱的視覺效果，極具設計感與辨識度。蔡秀彬同款的墨綠色搭配金屬細節高級感拉滿，是一款越背越耐看的迷人美包！

▲FERRAGAMO Hug 包，價格店洽（圖／IG@soobinms、Beauty美人圈拍攝）

趙露思同款精品包：VERSACE Tag Bowling 保齡球包

2025年時尚關鍵字依然少不了「保齡球包」！趙露思最愛VERSACE Tag Bowling保齡球包長型包身輪廓以Nappa軟皮製造，搭配奢華金屬細節包括VERSACE浮雕字母裝飾、皮革吊牌上綴有招牌梅杜莎女神，低調又充滿巧思。顯嫩薰衣草紫配色非常適合春夏時節，學趙露思搭配同色系碎花洋裝仙氣爆表，約會好感度狂飆！

▲VERSACE Tag Bowling 肩背包，NT$39,000。（圖／weibo@趙露思工作室、Beauty美人圈拍攝）

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