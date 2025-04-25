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6款防曬新品保濕清爽通通有！不怕曬黑曬老的秘方

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

逐漸進入豔陽高照的夏季，不想肌膚曬黑曬老，防曬絕對要做好，近期也有不少品牌推出體驗感有清爽也有滋潤，乾性肌膚或是油性肌膚都可以輕鬆選擇。

＃貝膚黛瑪 超耐曬清爽保濕防曬液，40ml、售價1080元

貝膚黛瑪,寵愛之名,basiik,曼秀雷敦,高絲,美膚娜娜,防曬,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

醫美保養品牌貝膚黛瑪在夏季推出多款防曬單品，其中，超耐曬清爽保濕防曬液蘊含「5層超能防禦」科技，能全面對抗UVB、UVA、長波UVA、可見光與紅外線，搭配獨家DAF肌膚仿生修護專利技術，不僅溫和修護膚況，不含酒精、矽靈與色素，而且質地超級輕盈水感，讓人完全不會覺得黏膩。

＃高絲 美顏定格UV防護罩，40mL、售價360元

貝膚黛瑪,寵愛之名,basiik,曼秀雷敦,高絲,美膚娜娜,防曬,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

高絲美顏定格系列持妝噴霧在台日都擁有超狂銷售業績，這次加碼推出美顏定格UV防護罩，超強持妝度海邊、泳池都可以使用，擁有很強的貼膚效果，甚至還有跟定妝噴霧擁有的護妝神盾成分，可以加強持久度，無添加香料、無添加色素，而且臉及身體皆可使用。

＃寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬霜，30ml、售價1050元

貝膚黛瑪,寵愛之名,basiik,曼秀雷敦,高絲,美膚娜娜,防曬,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

醫美保養品牌寵愛之名推出防曬霜，擁有最高等級防曬力，添加黃金藻與橄欖果油，可以深層保濕舒緩，膚色的潤色效果可以當作底妝使用，修飾肌膚瑕疵與暗沉問題，而且採用環保的海洋友善配方，不含有害珊瑚生長的成分，一瓶就可以快速出門。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬，70g、售價399元

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曼秀雷敦可以說是防曬大王，有推出各種功效的單品，不僅有潤色、身體、臉部局部使用，2025夏季更推出水潤肌超保濕水感防曬，添加亮白珍珠精華添加，結合藍色與銀色珍珠光因子，3重保濕精華導入，運用玻尿酸鈉、積雪草萃取、維他命C衍生物添加，能夠維持肌膚水感。

＃basiik 微生平衡清爽物理防曬乳，45ml、售價880元

貝膚黛瑪,寵愛之名,basiik,曼秀雷敦,高絲,美膚娜娜,防曬,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

由美容達人Kevin創立的basiik以髮品起家，最近推出全新的防曬乳，有別於一般物理防曬較為厚重、泛白問題，打造出更加清爽的單品，同時擁有SPF50+、PA+++高係數，而且比起化學防曬更加安全溫和，95%以上高純度紅沒藥醇，可以深度調理肌膚敏感。

＃美膚娜娜 友善海洋防曬水凝乳，40g、售價460元

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MIT保養品牌美膚娜娜以專利蓮霧萃取與HWEGC專利紅藻萃取為核心，搭配B3菸鹼醯胺控油成分與神經醯胺、燕麥醯胺等舒緩成分，不僅對海洋友善，更是成分溫和降低，敏感肌膚也可以使用，水凝乳質地使用起來水潤，建議到戶外前15分鐘塗抹防曬乳，可以打造更好的防禦力。

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