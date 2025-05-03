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法國最美滑雪小鎮被7座山環抱　走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」

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被7座山環抱的「薩莫安斯」，是一座距離大型雪場很近，卻能讓人暫時遠離塵囂的山谷小鎮。（Samoëns提供）

▲被7座山環抱的「薩莫安斯」，是一座距離大型雪場很近，卻能讓人暫時遠離塵囂的山谷小鎮。（Samoëns提供）

圖文／鏡週刊

提到冬季的法國阿爾卑斯山，多數人聯想到的是刺激的滑雪快感；但在這片遼闊的雪白山巒間，靜靜座落著一座不應只被視為滑雪中繼站的小鎮「薩莫安斯（Samoëns）」。這座小鎮靜謐地依偎在7山環抱的谷地中，引領人們暫時遠離大型雪場的塵囂，放慢腳步，沉浸在一段由石頭、花草與人情味交織而成的山居歲月。

石匠之鄉用精湛技藝　成為國家遺產認證的滑雪勝地

走進薩莫安斯，首先感受到的便是一種厚實、沉穩的氣質。這源自它獨特的石匠歷史。「我們的山谷得天獨厚，有平坦的谷地適合農耕，但也正因為冬季漫長，先人發展出卓越的石匠技術。」鎮長Jean Charles Mogenet語帶驕傲。這些被稱為「Frahans」的匠人，不僅建造家鄉的教堂、橋樑與房舍，至今村內仍隨處可見他們巧奪天工的印記，更將這門手藝帶往薩瓦地區、日內瓦，甚至遠達巴黎，參與了許多歐陸的重要建築工程。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲薩莫安斯是一座位於法國阿爾卑斯山腳下的寧靜村莊。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲薩莫安斯的許多建築，像是教堂、橋樑、水池等，都能看見石匠們用精湛工藝為這座小鎮刻畫的歷史。

這段「出外打拚」的經歷，讓薩莫安斯聲名遠播，返鄉匠人也帶回新知。如今，漫步村中，從古老市場大廳（Grenette）到擁有9座大小教堂的虔誠信仰，再到散落於周圍農舍的石雕裝飾，無數細節低語著百年故事。這份深厚底蘊，使它成為法國官方認證的國家遺產滑雪勝地，提醒著旅人，此地的魅力遠遠不止於滑雪道。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲小鎮居民的信箱也是石雕藝術品。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲不少滑雪客會找間喜歡的旅館或民宿，在小鎮上多停留幾天。

百年椴樹與高山花園　見證歷史與溫情

小鎮的心臟與象徵，是一棵位於中心廣場、蒼勁古老的「大椴樹」（Le Gros Tilleul）。這棵樹種植於15世紀，據說是為紀念薩伏依公爵阿梅迪八世裁決牧場歸屬權給當地居民。數百年來，老樹靜靜見證時代變遷，是凝聚居民情感的中心，也是旅人駐足的地標。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲想進一步認識薩莫安斯小鎮的歷史故事，可報名參加小鎮導覽。

不遠處的「La Jaÿsinia高山植物園」，則是一段回饋鄉里的溫馨佳話。出生此地的農家女孩瑪麗—路易絲．杰女士，日後與她的先生共同創辦了巴黎鼎鼎大名的莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）。致富後，她沒有忘記故鄉，於1906年捐贈了這座以她命名的花園。在園內，精心蒐羅來自全球2,400多種高山植物，沿著坡道尋訪奇花異草之餘，還能俯瞰小鎮的迷人風光。鎮長笑說：「也許還有來自台灣的植物呢？」這裡不僅是植物愛好者的樂園，更是感受在地情感的溫柔角落。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲La Jaÿsinia是由巴黎莎瑪麗丹百貨的創辦人路易絲．杰返鄉捐贈的高山植物園。（Samoëns提供）

山谷裡的真實生活　風土滋味誘人

薩莫安斯最迷人之處，在於它未被觀光浪潮吞噬，仍保有純樸的山村生活氣息。約2,400位「七山人」（Septimontains）全年居住於此，維繫著小鎮的日常活力。鎮長坦言，氣候變遷使山谷降雪減少，但高海拔滑雪場影響不大，谷地冬季反而更舒適宜居，四季皆宜旅行。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲2,400位七山人全年居住於此，為小鎮保留真實的山村生活感。（Samoëns提供）

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▲小鎮的電影院建築非常有歷史感。

薩莫安斯豐沛的水土也孕育出豐饒的農牧產品與美味佳餚。來到這裡，千萬別錯過品嘗在地風味的機會。走訪Le Criou等家庭農場，能買到最新鮮的Reblochon、Tommes等起司，還有優格、肉乾等在地製品，這些掛著「Origine Grand Massif（OGM）」標章的產品，代表著對在地風土的堅持與驕傲。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲沿著中心廣場旁的街道，可以找到許多紀念品與伴手禮商店。

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▲薩莫安斯小鎮擁有許多家庭農場，能買到許多新鮮的起司與肉乾製品，這些掛著OGM認證的伴手禮是小鎮居民的驕傲。

此外，村裡的餐廳如La Luge à Téran、L'Étable讓旅人能盡情享用道地的薩瓦料理，熱騰騰的起司火鍋（Fondue）、豐盛燉菜（Potée）也都是暖胃暖心的絕佳選擇，以及糕點師Ana De la Fuente如同藝術品般的精緻法式甜點。

動靜皆宜　四季皆美的山居歲月

薩莫安斯身為法國第四大雪場Grand Massif的一部分，這裡除了提供世界級的滑雪體驗，從刺激的冬季漂流（Frozen River）、挑戰膽識的冰泳、獨特的阿富汗式健走，到雪地摩托車、狗拉雪橇、冰攀，甚至兒童專屬的小馬雪橇和瑜伽，活動豐富到讓人選擇困難。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲除了滑雪，冬季來到薩莫安斯小鎮也可以體驗冬季漂流、冰泳、狗拉雪橇、冰攀、雪山滑翔傘等活動。（Samoëns提供）

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲好萊塢巨星阿湯哥曾為了練習滑翔傘，在薩莫安斯小鎮停留。

當冰雪消融，夏季的山谷更是戶外愛好者的天堂。在著名Criou的守護下，健行步道蜿蜒穿越森林與牧場，山地自行車道提供刺激的騎乘體驗，滑翔傘則帶領旅人從空中鳥瞰這片壯麗山谷。村莊旁的湖泊與休閒公園，則是全家大小嬉戲放鬆的好去處。鎮長特別強調：「我們所有的活動，都秉持著尊重自然與環境的精神來發展。」

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲當地居民看見我們造訪小鎮，會熱情上前打招呼。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲來到薩莫安斯小鎮，很推薦找間餐酒館，悠閒地品嘗美食美酒，沈浸在山谷的自然美景與緩慢步調裡。

被7座山環抱！走進阿爾卑斯山的時光寶盒「薩莫安斯」　用石頭寫歷史的法國最美滑雪小鎮

▲從Club Med Grand Massif Samoëns Morillon度假村搭乘纜車，20分鐘內就能抵達山腳下的薩莫安斯小鎮。

Club Med Grand Massif Samoëns Morillon

  • 地址：3868 Route du Plateau des Saix, Samoëns, Haute Savoie - Samoëns 74340, France
  • 營業時間：冬季期間2025年12月21日至2026年4月3日；夏季期間2025年6月21日至2025年8月23日；休村期間2025年4月6日至6月21日。
  • 房價：冬季（12月至隔年4月）8天7夜行程，26萬9,000元起／雙人，含機票、住宿、全日滑雪通行證（SKI PASS）、村內餐飲酒水、團體滑雪課程、兒童俱樂部及村內所有設施、當地機場與度假村來回接駁、無線上網。
  • 官網：www.clubmed.com.tw

參觀薩莫安斯小鎮行程

法國旅遊資訊

  • 簽證：台灣人可以免申根簽證方式，前往歐洲30多個國家及地區觀光旅遊，停留日數為180天內、不可超過90天，除了必備記載身分證號碼的中華民國有效護照外，移民官也可能要求提供旅館訂房確認紀錄與付款證明、親友邀請函、旅遊行程表、回程機票，以及足夠維持旅歐期間生活費之財力證明，例如現金、旅行支票、信用卡或邀請方資助之證明文件等。另外國人在離開申根國家當日，護照需仍有3個月以上之效期，相關資訊可查詢www.mofa.gov.tw
  • 匯率：歐元兌換新台幣約為1：37.9。（2025年4月資料）
  • 時差：法國冬令時間比台灣慢7小時，夏令時間比台灣慢6小時。
  • 天氣：薩莫安斯4月均溫為攝氏5～15度，資料來源www.ncei.noaa.gov
  • 交通：從Club Med Grand Massif Samoëns Morillon度假村可搭乘纜車「Grand Massif Express」直達山腳下的薩莫安斯小鎮，全程約20分鐘，搭乘纜車需攜帶雪票。

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關鍵字：

鏡週刊, 阿爾卑斯山, 法國, 滑雪, 薩莫安斯

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