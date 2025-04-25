搶看人氣Miu Miu x New Balance全新薄底鞋！科技感金屬色、運動服超燒

記者鮑璿安 ／綜合報導

日前創下銷售佳績的Miu Miu x New Balance合作終於翻到全新篇章了，此次與網壇「天才少女」美國網球冠軍 Coco Gauff攜手合作曝光聯名單品，不僅針對熱門的530 SL 運動鞋款進化，還有一系列超燒的運動服飾，以下搶先揭曉！

▲New Balance X Miu Miu 帶來全新合作，此次與美國網球冠軍 Coco Gauff攜手合作 。（圖／品牌提供）

Miu Miu x New Balance自2022年登場就引發關注，本季針對530 SL 運動鞋款進行進化，也邀來美國網球冠軍 Coco Gauff助陣演繹，展現品牌與運動時髦接軌的局面，她穿上主角New Balance x Miu Miu 530 SL 運動鞋款，全新鞋履以同色調皮革與網眼材質呈現，共有3種顏色，而其中最矚目的金屬光澤色調自帶未來感，薄底廓形結合雙色鞋帶元素，以眾多熱門元素繼續延續鞋款的潮流性。





▲曝光全新的New Balance x Miu Miu 530 SL 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

美國網球冠軍 Coco Gauff即將參與於羅馬、柏林和辛辛那提舉行的錦標賽，於球場上，Coco 將穿著New Balance x Miu Miu 聯名系列 Coco CG2 簽名款運動鞋，此款訂製款 Coco CG2滿足頂尖網球選手需求，同時亦從 Coco 喜愛的 New Balance 日常鞋款汲取靈感，將力量與優雅完美融合於這款高性能鞋履中。賽前及賽後，Coco 將身著聯名款同色調科技絲質連帽衫與運動褲，展現多層次穿搭。但發售日期還要等等了，New Balance x Miu Miu 與Coco Gauff 合作系列將於 9 月 10 日起於全球指定 Miu Miu 專門店及 miumiu.com 限時販售。

以下看更多話題聯名鞋





▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。