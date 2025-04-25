郭雪芙樂接髮品代言　坦言實現出道以來的夢想

▲郭雪芙今天以一頭長捲髮現身。（圖／記者蕭采薇攝）

記者曾怡嘉／台北報導

郭雪芙最近代言接不完，今（25日）以LUX麗仕代言人身份出席活動，從頭到腳的絕佳狀態讓人驚豔，她也坦言出道就曾幻想能代言髮品，這次終於美夢成真。自出道以來，她嘗試各種多變造型，其中以短髮最讓人印象深刻，不過最近她的長髮造型也讓人眼睛一亮，她也和大家分享自己的養成蓬鬆秀髮的秘訣。

郭雪芙分享，台灣濕氣較重，每個女生都希望洗後髮根維持挺立、頭髮輕盈蓬鬆不毛躁，但是空氣中的水氣總讓頭髮變得厚重扁塌，加上經常吹整染燙、多重造型品堆疊，加劇頭髮受損狀態，高濕度讓受損的頭髮更容易毛燥。

▲LUX 頭髮雨衣系列。

身為盡責代言人，她也提到這次代言的頭髮雨衣系列讓她很驚艷，以往總需要髮型師隨時準備乾洗髮或造型產品來勉強維持髮型，但是使用後能感受髮根蓬鬆挺立，再也不需要髮型師幫忙吹鬆頭髮，就連長髮也不會感覺太沉重，現在連乾洗髮也不太使用了。

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