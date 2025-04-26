別讓雙手暴露年齡！7件保養小事要留意　原來手比臉更容易曬黑

▲護手霜塗抹時機也有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

別讓雙手洩漏肌膚年齡，大家總以為護手就只是塗護手霜而已，但有些重要的小細節很容易被忽略，久久沒做讓手部肌膚乾燥老化，等到想急救就晚了。

#洗手後沒馬上保濕

洗完手後，皮膚水分會迅速蒸發，導致更乾燥。如果沒馬上擦護手霜，手容易變粗糙甚至脫皮。

#只保養手背，忘了手指縫和指緣

很多人只擦手背，卻忽略手指關節、指緣這些地方，久了容易乾裂、長倒刺，看到倒刺就想拔，反而會傷害雙手肌膚。

#防曬只顧臉，忘記手也需要防曬

手部天天曝曬在陽光下，很容易出現斑點、老化問題。如果沒擦防曬，手會比臉更快顯老。

#用太刺激的洗手乳或清潔劑

強效抗菌或含酒精成分高的洗手產品會傷害皮膚屏障，讓手變得又乾又敏感，選擇溫和型的比較好。

#忽略夜間深層修護

睡覺是皮膚修復的好時機，很多人白天擦護手霜卻忽略晚上可以用更滋潤的護手膜或厚敷護手霜加手套，幫助修護。

#不修剪乾燥死皮、只靠護手霜救急

有時候指緣乾裂，不只是缺水，而是需要輕輕修剪死皮，再搭配護手產品，效果才會好。

#天冷時不戴手套

冷空氣會加速手部水分流失，尤其在冬天，外出時戴手套是非常必要的護手步驟。