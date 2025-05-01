開箱隈研吾設計的「界 由布院」溫泉旅館！梯田景色太療癒　還教做插秧早操

文、圖／Ean

這趟前往由布院，是在一連串忙碌與身體小小叛逆之後的出走。從台灣飛到熊本，再搭上穿越高原與平野的「九州橫斷巴士」，三個多小時的車程，我一邊看著窗外地景慢慢變化，一邊感謝這副身體的配合，回想幾天前才因牙周問題疼得難以進食，出發前緊急求助牙醫處理並帶上止痛藥，現在竟還能安穩地坐在車窗旁，前往一場屬於自己的療癒旅程，確實感恩。

▲本次入住界 由布院的Villa房型，原已坐擁靜謐山林，私密性更上層樓，如同隱世中的靜謐秘境。



▲夜裡泡完湯，回到客房繼續沉浸在安靜氛圍中，享受無人打擾的自在時光。

▲美食絕對是成就一趟完美旅行的重要關鍵之一，每一道料理都是與在地風土對話的方式，讓旅程更加難忘。

天色微陰，雲影掠過遠山，初抵界 由布院，就像被自然輕輕擁抱。沿著竹林蜿蜒進入飯店，使用自然共生的低調建築語彙，那是負建築大師隈研吾的溫柔，還有與由布岳對望的梯田景觀，是這裡最療癒的舞台。隈研吾以「感受梯田四序」為概念，為界 由布院打造了這幅詩意盎然的畫面 — 春天水鏡如夢、夏日綠秧搖曳、秋收金黃燦爛、冬季靜謐雪藏。無論何時來訪，都能帶走截然不同的風景與心境。

▲在隈研吾的巧手下，界 由布院以層層疊疊的梯田意象，巧妙勾勒出一座與自然共生的療癒之境，建築與風景融為一體，彷彿置身詩畫之中。

▲燈光設計巧妙融入在地傳統文化元素，不僅展現職人美學，也讓整體空間更具特色與溫度。

▲園區指示圖設計感十足，清晰易懂又兼具美感。

在大分的山林梯田間，遇見最療癒的建築

2022年8月開幕的界 由布院，是星野集團在九州的第四座「界」系列旅宿，選址於擁有日本第二多溫泉湧出量的大分縣由布市。這裡自古以來便以湯泉聞名，也擁有得天獨厚的自然丘陵風貌。星野團隊特地選擇這片開闊土地，打造出順應地勢、呼應四季變幻的梯田旅宿，讓建築本身不僅融於自然，更成為風景的一部分。

若對建築與空間設計有興趣，來到這肯定會和我一樣驚喜不已！由隈研吾親自操刀，將在地文化融入細節，每一處都充滿巧思。就拿大廳來說，入住櫃檯的靈感來自大分縣傳統農家廚房，一座黑灰灰的圓弧長櫃檯，象徵著農家的「灶」，而櫃檯上擺著兩口鐵鍋，打開一看，裡頭竟然真的盛著一大把米粒！而這些米，還是來自界 由布院自家梯田栽種，不只充滿巧思，更帶有濃濃的地方情感。假如有機會造訪，經過大廳記得停下腳步，好好欣賞這個別具匠心的設計。不僅空間與燈光設計都極具質感，更將在地傳統文化完美轉譯為設計語言，確實高招！

▲依季節更迭而變化的梯田美景，會讓人想搜集四季景緻。

▲入住櫃檯的設計靈感來自大分縣傳統農家廚房，那座黑灰色調、圓弧形的長櫃檯象徵著農家生活的核心—「灶」。

▲大廳低調而富含文化意涵，是迎接旅人踏入這片與土地緊密連結的療癒之境。







▲櫃檯上擺著兩口鐵鍋，打開一看，裡頭竟然盛著來自自家梯田的米粒，充滿巧思與地方情感。

獨棟Villa：把整個九州山野風情帶進房內

這次我入住的是全館僅有五間的獨棟別墅，近20坪的空間，空間寬敞且充滿和風雅緻。我特別喜歡鋪設榻榻米的房間，而這裡使用的是來自九州國東半島的七島古藺，散發出一股清新的天然香氣，讓整個空間更添寧靜氛圍。

▲本次入住的Villa房型，全館只有5棟。

▲界 由布院的每間客房都巧妙融入在地特色，讓人感受到濃厚的地方風情。

界 由布院的所有客房皆融入在地特色，例如房內大量使用九州大分縣產量全日本第一的苦竹，應用在床頭板、沙發等細節之中。最迷人的，是那盞宛如螢火蟲般閃爍的「螢籠」吊燈。它的靈感來自由布院水邊夏夜的螢火蟲，燈光忽明忽滅、節奏自然，真的有種小生物在屋內飄舞的錯覺，微光渲染出寧靜的詩意。

入住這樣的Villa，夜裡泡壺熱茶，靜靜欣賞每一處設計細節，真有一種歲月靜好的踏實感。

▲房間鋪設九州國東半島的七島古藺榻榻米，散發天然香氣，營造寧靜氛圍。

▲床尾上方的特色燈罩，是以七島古藺取代傳統稻草，光線閃爍如螢火蟲輕舞。

▲夜晚泡杯茶，細細品味空間設計與質感，讓人感受到歲月靜好的悠然。

這趟界 由布院之旅不僅是我第一次踏上九州，也是我第一次揹上全新的攝影背包出發。「NANUK N-PVD 30L 相機背包」是和我的Nanuk防護箱系出同門的兄弟作，它最吸引我的地方，就是那個與防護箱共通的模組化收納設計。透過「系統收納包 N-CUBIK」這個秘密武器，我能在需要靈活行動時，把防護箱裡的設備直接轉移到背包中，秒切行動模式，揹著就能輕鬆走進森林小徑，完全不耽誤拍攝節奏。實測下來，這款榮獲2024紅點設計大獎的背包，不只收納力強、防護力夠，還非常好看又耐背，連在車站或機場都能穩穩地躺在行李箱上跟著我跑行程，不用額外背負重量超級省力。這次與它的首次旅行合作，完全是加分體驗，也讓我在由布院的山野之境中，能更從容地捕捉每一刻美景（若對背包有興趣可造訪品牌臉書）。

專屬溫泉小屋：24小時與自然共浴的私密體驗

Villa附設一座戶外「專屬溫泉小屋」，是我最愛的設計之一。充滿野趣的泡湯池被安排在庭園一角，保有隱私，但又能感受到微風與自然聲響穿梭而過。更棒的是，這裡的溫泉24小時恆溫滿水位，不論清晨或深夜，都能隨時享受與自然為伍的幸福時光。

庭園設計自然又不雜亂，處處展現對四季風景的尊重與呼應。這樣的細膩感，是許多台灣旅宿值得借鏡之處。

▲私人戶外湯池隨時滿水位，讓我享受不停的泡湯時光。

▲住溫泉旅館，客房私人湯池能隨時滿水位實在是種恩賜，來自旅館、來自大自然。

▲園子充滿季節的自然氣息，隨意一個角落都很好拍。

晚餐｜高水準的山野珍饈會席

晚餐分為17：30與19：30兩個梯次，首晚選擇了17：30的場次，剛好能靜靜欣賞日落後的薄暮時分，梯田間的燈火漸次點亮，氛圍寧靜又詩意。坐在窗邊，一邊品味美食，一邊感受由布院的夜色變化，這一餐，從視覺到味覺都是享受，吃到一半，我還忍不住中途跑出去拍藍調時間下的梯田光影。不得不要大力稱讚「界 由布院」的料理，精緻又美味，每道菜都能感受到料理人的用心，更讓我嚐到前所未有的 「野味」！

▲餐廳將稻梗融入在空間設計中。

▲梯田間的燈火逐漸點亮，整個氛圍顯得格外寧靜，彷彿進入了一幅詩意的畫卷。

首晚是界 由布院限定的「山之野味鍋會席」，融合了由布院的在地飲食文化，運用當地的山珍野味與時令蔬菜，展現九州物產的豐饒。首先前菜「山豬肉香菇最中餅」一上桌就讓我眼睛一亮，香氣迷人，搭配使用大分縣特產臭橙調味的水芹沙拉，清爽開胃。接著「寶樂盛」不僅在視覺上使用大分縣的竹子作為器皿，別具地方特色，生魚片的新鮮度滿分，搭配紫蘇花伴隨芥末醬油品嚐，每一口都是享受。

▲「寶樂盛」以大分縣的竹子製成器皿，將當地風土巧妙融入料理之中，展現質樸又細緻的在地特色。

▲「山豬肉香菇最中餅」一口咬下風味十足，外酥內餡鮮，鹹香有層次，真是有滋有味的開胃小點。

▲傳遞季節氣息，是會席料理不可或缺的魅力之一。

說到這頓料理中最特別的當屬「山之野味涮涮鍋」，提供了四款肉類：牛肉、山豬肉、鹿肉，以及我從沒吃過的獾肉，料理長非常用心的為每種肉類都特別調配了專屬醬汁，讓不同風味更能完美展現。

▲第三層右側的是我從沒嚐過的獾肉，是這次料理中最特別的初體驗。

▲料理長的細心體現在每一道細節，特別為不同肉類調配專屬醬汁，讓各自的風味都能被完美襯托、細膩展現。

▲第二日晚餐同樣精彩，無論是料理本身還是搭配的器皿，都處處展現出細緻用心與美感。

▲氣泡蘋果汁清爽香甜，好好喝！如果有機會來這裡用餐，真心推薦一定要試試看。

▲這晚在前往露天溫泉的路上，幸運地遇見生平所見最大的月暈光環，夢幻得讓人屏息。

插秧早操與精緻朝食，開啟晨間儀式感

來到界 由布院，就是要體驗「日出而作」的悠然生活。每天清晨7點，這裡的早操特別融入了傳統農事動作—模擬插秧！站在視野極佳的風景前，一邊伸展、一邊感受大自然的靜謐，為美好的一天揭開序幕。

▲ 融入插秧動作的晨間伸展，是我目前在「界」系列旅館中體驗過最有創意的一次，既有趣又貼近土地的節奏。

▲動一動，讓早晨就神清氣爽！

操後的早餐同樣精緻，值得一提是界 由布院的早餐，不管是日式或西式都非常好，日式早餐優算是正常發揮，但西式朝食可真出乎我意料！細節滿滿的用心，連擺著小火爐讓旅人自己烤香腸與火腿都帶著儀式感 ，我特別喜歡這餐有靈魂的醬汁搭配— 麵包除了奶油，還有蘋果醬與柚子醬，沙拉則搭配清甜的胡蘿蔔醬。

▲冷冷的天氣，一口熱湯讓身心都暖了，真是療癒！

▲西式早餐不僅美味，視覺也十分誘人！

界 由布院｜當地樂：稻草平安符

「當地樂」是星野集團「界」品牌的特色體驗活動，每一間「界」都會根據在地文化，設計出專屬的活動，邀請旅人透過親手體驗，感受在地風情。那麼，界 由布院的是什麼呢？在由布院，據說當地農民在農閒時會用「搓稻草」的方式來製作護身符，這也漸漸成為一種流傳至今的傳統技藝。這項體驗不只是簡單的手作，更蘊含了祈福的心意。雙手交錯搓揉稻草，象徵著誠心祈願，最後再綴上稻穗與水繩等裝飾，為平安符注入滿滿祝福。體驗結束後，還可以將這份親手完成的護身符帶回家，成為旅途中最溫暖的紀念品。

▲界 由布院的當地樂，帶領房客製作稻草平安符。

▲在飯店人員專業指導下，一起體驗充滿在地特色的手作活動。

▲大功告成！擁有屬於由布院的旅行紀念品。

在界 由布院，與自然共浴的溫泉時光

在隈研吾設計的公共溫泉空間中，旅人可一邊浸泡露天溫泉，一邊遠眺雄偉的由布岳，近賞梯田意象的造景，感受大自然的療癒能量。晨曦雲霧繚繞、午後陽光斜照、夜晚星光點點，每個時刻都各有不同風情，更不用說四季更迭帶來的細膩變化了！在這裡，泡湯不只是療癒，更是享受與土地、山嶺、時光相連的靜謐片刻。

▲旅人可一邊浸泡露天溫泉，一邊遠眺雄偉的由布岳，近賞梯田造景，感受大自然的療癒能量。（註：露天溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

▲位於九州大分的由布院，不僅是風景如畫的小鎮，還擁有日本第二多的溫泉湧出量。（註：露天溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

提到零距離的親近自然，不能不提到隈研吾在界 由布院精心設計的一座觀景平台，這裡擺放著舒適的座椅，邀請旅人靜靜坐下，細細感受梯田四序的變化，白天與夜晚亦各有不同的美，來訪時別忘了找個時間，好好感受這片動靜天地。

▲就像東利惠為虹夕諾雅 谷關打造的「風之間」，讓旅人以最美的視角欣賞群峰之秀，隈研吾也在界由布院精心設計了一座觀景平台，讓人沉浸在與時俱變的景色中。

▲在安全前提下，讓旅人能最不受打擾的情況下沉浸在風景中，是設計師的體貼。

在界 由布院住上兩晚，剛剛好。這裡不強調奢華的人工體驗，而是將旅人溫柔地安放在自然、建築與時間的交會處。從空間設計到飲食細節，每一個環節都流露出「不說話也能感受到的用心」。若你也正需要一場療癒旅程，這裡會是最溫柔接住你的地方。

▲坐在客房露天平台，品茶賞景，乃人生一大樂事。

▲美食擁有療癒身心的力量，也是旅宿中讓人難以忘懷的重要元素。

/ Info. /

星野集團 界 由布院

官網

地址：大分縣由布市湯布院町川上 398

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