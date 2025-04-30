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50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強　多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵

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50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強！多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵，粉絲狂讚女神：「我老了，但你還是當年那個你」

▲許茹芸。（圖／取自valenh IG）

圖文／CTWANT

歌后許茹芸竟然50歲了！當年以獨特的「芸式唱腔」和多首經典情歌深植人心，是許多7年級生前段班心目中的美聲歌后，出道多年仍保持纖細身材與光滑肌膚展現驚人的凍齡魅力讓歌迷嘖嘖稱奇！趕快來看看許茹芸的保養方法有哪些？

50歲許茹芸保養秘訣：早上喝防彈咖啡

如果有特殊工作需要緊急瘦身時許茹芸就會在早上飲用一杯防彈咖啡，減肥期間內飲食就以雞肉、魚肉、大量蔬菜，並限制澱粉攝取來幫助達成目標。另外平時就是多選擇健康、原型食物自然不容易發胖。

50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強！多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵，粉絲狂讚女神：「我老了，但你還是當年那個你」

▲許茹芸與楊采妮同框。（圖／取自valenh IG）

50歲許茹芸保養秘訣：維持運動習慣

在家中擺放跑步機方便自己隨時運動，避免偷懶。同時許茹芸有空也會出門爬山，不僅運動健身還能享受大自然帶來的舒壓與遼闊。

50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強！多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵，粉絲狂讚女神：「我老了，但你還是當年那個你」

▲許茹芸有空也會出門爬山。（圖／取自valenh IG）

50歲許茹芸保養秘訣：分區卸妝清潔

許茹芸認為清潔對保養皮膚來說非常重要，她會針對不同部位使用適合的卸妝產品，例如眼唇使用油性卸妝品，底妝則選擇清爽型卸妝產避免過度刺激肌膚，卸妝完後還會用溫和的洗面乳清潔殘妝髒污，每周搭配敷面膜來提升皮膚保水度。沒有工作的時候盡量維持素顏讓皮膚多休息，有修復的時間。

50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強！多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵，粉絲狂讚女神：「我老了，但你還是當年那個你」

▲許茹芸沒有工作的時候會盡量維持素顏讓皮膚多休息。（圖／取自valenh IG）

50歲許茹芸保養秘訣：做好情緒管理、維持好心情

她強調情緒對肌膚和身體的影響，透過泡澡、瑜伽等方式穩定情緒，進而維持肌膚健康。另外許茹芸也很喜歡旅行、與閨蜜們聚會，對她來說都是放鬆心情、療癒自己的方式。

50歲「美聲歌后」許茹芸都沒變太強！多吃蔬食、保持好心情成凍齡關鍵，粉絲狂讚女神：「我老了，但你還是當年那個你」

▲許茹芸與李心潔。（圖／取自valenh IG）

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關鍵字：

周刊王, 許茹芸, 凍齡

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