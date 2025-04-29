fb ig video ETtoday search mobile

賴雅妍盛讚CITIZEN女錶輕盈　母親節送禮免煩惱了

>

▲▼賴雅妍 。（圖／公關照）

▲賴雅妍戴上CITIZEN新錶誇讚輕盈舒適。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今（29日）舉辦春季女錶發表會，女星賴雅妍佩戴台灣限量150只的xC水耀光雪花鑽石限量腕錶ES9467-71Y亮相，由於此光動能錶款以重量比不鏽鋼輕40%的鈦材質製作，讓她盛讚戴起來輕盈舒適，且白蝶貝面盤中央刻畫雪花圖案，搭配上藍寶石玻璃鏡面中央鑲上的1顆實驗室培育鑽石，呈現雪結晶美景，時標與錶冠也點綴培育鑽石，完美襯托她的優雅氣質。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN xC水耀光雪花鑽石限量腕錶ES9467-71Y，39,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

賴雅妍不僅為自己覓得心儀錶款，也為媽媽相中母親節禮物，她透露經常不知道該送媽媽什麼禮物，最保險的做法是獻上紅包，但今日她見到華美櫻花限定腕錶PC1017-88Y，於面盤開了櫻花造型窗秀機械機芯，肯定能擄獲愛花的媽媽芳心；另一款櫻花錶為EM0508-80D光動能米蘭帶錶，於錶上展現浪漫的櫻花紛飛景致，若偏愛簡潔風格，纖細錶圈的xC輕奢光錶款Sakura pink櫻花粉紅金新品ES9497-96A，以珍珠白面盤配棕色羅馬時標的大方設計能滿足所需。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN以光環為靈感推出纖細錶圈的xC輕奢光錶款Sakura pink櫻花粉紅金腕錶ES9497-96A，32,900元。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PC1017-88Y腕錶的粉蝶貝面盤上裝飾濃淡不同的粉色表現盛開重疊的櫻花，19,800元。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN EM0508-80D光動能米蘭帶櫻花限定腕錶，9,900元。

MIDO（美度表）於母親節檔期主打復古電視機方形輪廓的Multifort TV 35系列藍色與白色珍珠母貝面盤兩款腕錶，柔和光澤的面盤點綴8顆鑽石時標，增添亮點，內載MIDO Caliber 72自動上鍊機芯，具72小時動力儲存，機芯配備Nivachron™鈦合金游絲具備優異的抗磁抗震性能，完美融入日常生活 。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV 35藍色珍珠母貝腕錶，39,300元。（圖／MIDO提供）

►CITIZEN花苞錶冠象徵生命力　粉紅光動能錶百搭

►劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

關鍵字：

賴雅妍, CITIZEN, MIDO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

超模吉吉哈蒂德30萬馬甲上身辣翻　緊牽天菜男星慶生羨煞粉絲

超模吉吉哈蒂德30萬馬甲上身辣翻　緊牽天菜男星慶生羨煞粉絲

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

2025新錶／積家千萬三問錶擁7專利　「錶王」8日動力儲存錶實用 G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛 星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價 劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用 不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩 2025春夏10款防曬外套推薦　adidas可摺疊好實穿、平價涼感千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面