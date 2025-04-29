賴雅妍盛讚CITIZEN女錶輕盈　母親節送禮免煩惱了

▲賴雅妍戴上CITIZEN新錶誇讚輕盈舒適。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今（29日）舉辦春季女錶發表會，女星賴雅妍佩戴台灣限量150只的xC水耀光雪花鑽石限量腕錶ES9467-71Y亮相，由於此光動能錶款以重量比不鏽鋼輕40%的鈦材質製作，讓她盛讚戴起來輕盈舒適，且白蝶貝面盤中央刻畫雪花圖案，搭配上藍寶石玻璃鏡面中央鑲上的1顆實驗室培育鑽石，呈現雪結晶美景，時標與錶冠也點綴培育鑽石，完美襯托她的優雅氣質。





▲CITIZEN xC水耀光雪花鑽石限量腕錶ES9467-71Y，39,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

賴雅妍不僅為自己覓得心儀錶款，也為媽媽相中母親節禮物，她透露經常不知道該送媽媽什麼禮物，最保險的做法是獻上紅包，但今日她見到華美櫻花限定腕錶PC1017-88Y，於面盤開了櫻花造型窗秀機械機芯，肯定能擄獲愛花的媽媽芳心；另一款櫻花錶為EM0508-80D光動能米蘭帶錶，於錶上展現浪漫的櫻花紛飛景致，若偏愛簡潔風格，纖細錶圈的xC輕奢光錶款Sakura pink櫻花粉紅金新品ES9497-96A，以珍珠白面盤配棕色羅馬時標的大方設計能滿足所需。





▲CITIZEN以光環為靈感推出纖細錶圈的xC輕奢光錶款Sakura pink櫻花粉紅金腕錶ES9497-96A，32,900元。





▲CITIZEN PC1017-88Y腕錶的粉蝶貝面盤上裝飾濃淡不同的粉色表現盛開重疊的櫻花，19,800元。

▲CITIZEN EM0508-80D光動能米蘭帶櫻花限定腕錶，9,900元。

MIDO（美度表）於母親節檔期主打復古電視機方形輪廓的Multifort TV 35系列藍色與白色珍珠母貝面盤兩款腕錶，柔和光澤的面盤點綴8顆鑽石時標，增添亮點，內載MIDO Caliber 72自動上鍊機芯，具72小時動力儲存，機芯配備Nivachron™鈦合金游絲具備優異的抗磁抗震性能，完美融入日常生活 。





▲MIDO Multifort TV 35藍色珍珠母貝腕錶，39,300元。（圖／MIDO提供）