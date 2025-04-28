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超模吉吉哈蒂德30萬馬甲上身辣翻　緊牽天菜男星慶生羨煞粉絲

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▲▼ Gigi Hadid Birthday 。（圖／CFP）

▲吉吉哈蒂德辦30歲慶生派對，牽著男友布萊德利庫柏甜蜜亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）歡慶30歲生日，在紐約舉辦生日派對，包括同為名模的妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）等親友共襄盛舉，壽星則穿近30萬元的緊身馬甲裝配皮褲，牽著帥男友布萊德利庫柏（Bradley Cooper）亮相，閃爆全場。

吉吉哈蒂德與布萊德利庫柏2023年在朋友介紹下開始約會，關於兩人今年會訂下婚事的傳言沒斷過，兩人在生日派對當天以行動展現堅定情感，緊牽著彼此步入餐廳，布萊德利庫柏更配合女友的皮褲穿著，穿著超級盃冠軍隊伍費城老鷹隊皮夾克現身。

擁有天使臉孔、魔鬼身材的壽星吉吉哈蒂德，則在慶生會當天選穿以大膽前衛設計著稱的義大利高訂品牌Schiaparelli 的白色羊毛連身衣搭配皮褲，馬甲造型的連身衣盡顯她凹凸有致的火辣身材，她同時穿著Giuseppe Zanotti漆皮高跟鞋、手拿Jimmy Choo白色晚宴包，輕鬆展現時尚圈一線超模氣勢。

▲▼ Gigi Hadid Birthday 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇與老公亞當蘇曼一同出席慶生會。（圖／CFP）

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關鍵字：

吉吉哈蒂德, 布萊德利庫柏

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