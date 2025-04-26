G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

▲G-SHOCK 110系列導入金屬錶圈與錶帶的新錶GM-110D（左）13,000元，GM-110BD腕錶15,000元。（圖／Ｇ-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK 110系列腕錶，以錶徑超過50毫米的超大尺寸著稱，霸氣設計人氣居高不下，今年新作首度導入金屬錶圈與金屬錶帶，打造GM-110D與GM-110BD兩款腕錶，其錶圈金屬部分經過精密鍛造、切割、拋光等多道工序，呈現複雜立體的結構造型，而面盤也呈現層層堆疊的立體效果，搭配重新設計的立體數字時標，並採用鏡面加工與切削紋理，在光影變化之下展現深邃的視覺效果。

▲G-SHOCK 110系列新錶配備重新設計的立體時標，面盤展現層次感。

G-SHOCK 110系列GM-110D與GM-110BD兩款腕錶，分別為俐落風格的銀色不鏽鋼錶圈結合鐵灰色面盤，以及奢華感的全黑離子鍍膜搭配金色面盤設計，均以不鏽鋼金屬錶圈搭配玻璃纖維強化樹脂錶殼以有效保護機芯，搭配中央鍊結凸起的不鏽鋼金屬錶帶採，表面經過髮絲紋處後，並於部分鍊節施以鏡面拋光，展現對細節的講究。

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」南極企鵝錶款 SRPH77K1，17,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列新款企鵝錶SRPH77K1，採用品牌深受錶迷喜愛的「Tuna（鮪魚罐頭）」殼型設計，但有別於過往的大錶徑，SRPH77K1特別將錶徑調整至更為適中的43.2毫米，被錶迷暱稱為「Mini Tuna小鮪魚」，尺寸更適合日常佩戴，另一吸睛特色是面盤6時至10時位置描繪企鵝在海中悠游的模樣，令人莞爾。