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2025新錶／IWC賽車魂呼應布萊德彼特新片　沛納海防水大躍進

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▲▼ 運動錶 。（圖／公關照）

▲英國女星西蒙艾希莉於錶展期間參觀IWC展館，她身後是布萊德彼特主演的賽車電影《F1》中虛構車隊APXGP賽車。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。第五篇邁入運動錶主題，今年錶展最吸睛的展館非IWC（萬國錶）與TAG Heuer（泰格豪雅），兩大品牌都將賽車運到現場展示，點出讓人熱血沸騰的賽車錶是年度重點；而潛水錶朝更強悍性能發展，沛納海（Panerai）經典款式翻新，防水提升至500米。

▲▼ 運動錶 。（圖／公關照）

▲IWC以電影《F1》中虛構車隊APXGP賽車為靈感創作黑金配色的飛行員計時碼錶APXGP版本。

熱血賽車魂
IWC今年從計時碼錶到複雜功能陀飛輪與萬年曆錶，均有搶眼的黑金配色款式，此獨特配色來自好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）主演的賽車電影《F1》中虛構的第11支車隊APXGP，品牌展館內即展出電影出現的APXGP跑車，並同步發表呼應APXGP車隊代表配色的飛行員計時腕錶，共有玫瑰金與不鏽鋼款式。

TAG Heuer慶祝今年起成為F1賽事官方計時合作夥伴，於錶展展出傳奇賽車手洗拿與當今紅牛車隊當家賽車手Max Emilian Verstappen的冠軍賽車，並同步發表身價高達522萬元的複雜功能賽車錶Monaco雙追針計時錶F1限量版，採用高科技白色陶瓷材質搭配紅色半透明錶盤，小錶盤呈現如瀝青路面的質感，飾以知名賽評 David Croft 的經典名言：「燈滅，起跑！」（LIGHTS OUT & AWAY WE GO），呼應比賽的刺激感，搭載品牌最輕盈的計時機芯Calibre TH81-00 自動上鍊追針計時機芯，此複雜功能可同時測量兩組獨立時間間隔，是追蹤同步進行賽車比賽的絕佳利器。

▲▼ 運動錶 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶 F1® 限量版，5,220,000元。（圖／TAG Heuer提供）

升級潛水錶
沛納海年度焦點為Luminor Marina系列，除了保留簡潔面盤與錶冠護橋等鮮明特色，內在全面升級，搭載全新具3日動力儲存的P.980自動上鍊機芯，機芯厚度纖薄使錶殼厚度也降低 12%、重量減輕 15%，連帶錶耳也更為纖薄，且防水高達500米為Luminor系列首見，另一革新是採用亮度更高的 Super-LumiNova® X2 夜光塗料，而錶帶首次結合品牌專利快拆系統，方便佩戴者輕鬆更換錶帶。

▲▼ 運動錶 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 系列腕錶搭載全新 P.980 自動上鍊機芯。（圖／沛納海提供）

帝舵表（Tudor）受1950年代潛水錶啟發的Black Bay系列迎來霸氣新作，發表錶徑43毫米的Black Bay 68（碧灣68型）腕錶， 保留了原版比例，但加大後整體造型更為纖薄，銀色與帝舵藍色面盤兩種款式皆配有品牌「T-fit」快速調節帶扣；搭載通過瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證（Master Chronometer Certification）MT5601-U型自動上鍊機芯，內外兼具。

▲▼ Ｔudor 。（圖／公關照）

▲帝舵錶徑加大尺寸至43毫米的Black Bay 68（碧灣68型）腕錶，151,500元。（圖／帝舵表提供）

獅王入設計
有別於傳統的圓形運動錶，Grand Seiko運動錶系列的Tokyo Lion東京獅予人耳目一新的感受，此系列首度採用超高強度鈦合金材質，打造如獅爪尖銳稜角的大膽錶殼，並經過絲紋處理和Zaratsu超鏡面研磨技術讓錶殼更為閃耀，搭配靈感源自風中搖曳的雄師鬃毛紋理的面盤，連立體時標都像極了獅爪，有趣的是抗拉強度較過往高2.7倍的新款橡膠錶帶，內層呈現源自獅掌的立體造型圖案；機芯也相當講究，採用高振頻Caliber 9SC5機芯，為業界動力儲存最長的高振頻機械計時碼錶之一。

▲▼ 運動錶 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko東京獅Tokyo Lion腕錶強調獅爪線條。（圖／Grand Seiko提供）

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關鍵字：

IWC, TAG Heuer, Panerai, 沛納海, Tudor, 帝舵, Grand Seiko

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