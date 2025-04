2025新錶／IWC賽車魂呼應布萊德彼特新片　沛納海防水大躍進

▲英國女星西蒙艾希莉於錶展期間參觀IWC展館,她身後是布萊德彼特主演的賽車電影《F1》中虛構車隊APXGP賽車。(圖/IWC提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕,現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。第五篇邁入運動錶主題,今年錶展最吸睛的展館非IWC(萬國錶)與TAG Heuer(泰格豪雅),兩大品牌都將賽車運到現場展示,點出讓人熱血沸騰的賽車錶是年度重點;而潛水錶朝更強悍性能發展,沛納海(Panerai)經典款式翻新,防水提升至500米。





▲IWC以電影《F1》中虛構車隊APXGP賽車為靈感創作黑金配色的飛行員計時碼錶APXGP版本。

熱血賽車魂

IWC今年從計時碼錶到複雜功能陀飛輪與萬年曆錶,均有搶眼的黑金配色款式,此獨特配色來自好萊塢男神布萊德彼特(Brad Pitt)主演的賽車電影《F1》中虛構的第11支車隊APXGP,品牌展館內即展出電影出現的APXGP跑車,並同步發表呼應APXGP車隊代表配色的飛行員計時腕錶,共有玫瑰金與不鏽鋼款式。

TAG Heuer慶祝今年起成為F1賽事官方計時合作夥伴,於錶展展出傳奇賽車手洗拿與當今紅牛車隊當家賽車手Max Emilian Verstappen的冠軍賽車,並同步發表身價高達522萬元的複雜功能賽車錶Monaco雙追針計時錶F1限量版,採用高科技白色陶瓷材質搭配紅色半透明錶盤,小錶盤呈現如瀝青路面的質感,飾以知名賽評 David Croft 的經典名言:「燈滅,起跑!」(LIGHTS OUT & AWAY WE GO),呼應比賽的刺激感,搭載品牌最輕盈的計時機芯Calibre TH81-00 自動上鍊追針計時機芯,此複雜功能可同時測量兩組獨立時間間隔,是追蹤同步進行賽車比賽的絕佳利器。





▲TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶 F1® 限量版,5,220,000元。(圖/TAG Heuer提供)

升級潛水錶

沛納海年度焦點為Luminor Marina系列,除了保留簡潔面盤與錶冠護橋等鮮明特色,內在全面升級,搭載全新具3日動力儲存的P.980自動上鍊機芯,機芯厚度纖薄使錶殼厚度也降低 12%、重量減輕 15%,連帶錶耳也更為纖薄,且防水高達500米為Luminor系列首見,另一革新是採用亮度更高的 Super-LumiNova® X2 夜光塗料,而錶帶首次結合品牌專利快拆系統,方便佩戴者輕鬆更換錶帶。





▲沛納海Luminor Marina 系列腕錶搭載全新 P.980 自動上鍊機芯。(圖/沛納海提供)

帝舵表(Tudor)受1950年代潛水錶啟發的Black Bay系列迎來霸氣新作,發表錶徑43毫米的Black Bay 68(碧灣68型)腕錶, 保留了原版比例,但加大後整體造型更為纖薄,銀色與帝舵藍色面盤兩種款式皆配有品牌「T-fit」快速調節帶扣;搭載通過瑞士聯邦計量科學研究院(METAS)大師天文台精密時計認證(Master Chronometer Certification)MT5601-U型自動上鍊機芯,內外兼具。





▲帝舵錶徑加大尺寸至43毫米的Black Bay 68(碧灣68型)腕錶,151,500元。(圖/帝舵表提供)

獅王入設計

有別於傳統的圓形運動錶,Grand Seiko運動錶系列的Tokyo Lion東京獅予人耳目一新的感受,此系列首度採用超高強度鈦合金材質,打造如獅爪尖銳稜角的大膽錶殼,並經過絲紋處理和Zaratsu超鏡面研磨技術讓錶殼更為閃耀,搭配靈感源自風中搖曳的雄師鬃毛紋理的面盤,連立體時標都像極了獅爪,有趣的是抗拉強度較過往高2.7倍的新款橡膠錶帶,內層呈現源自獅掌的立體造型圖案;機芯也相當講究,採用高振頻Caliber 9SC5機芯,為業界動力儲存最長的高振頻機械計時碼錶之一。





▲Grand Seiko東京獅Tokyo Lion腕錶強調獅爪線條。(圖/Grand Seiko提供)