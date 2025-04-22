2025新錶／江詩丹頓3大工藝演繹日內瓦鐘樓　積家花卉琺瑯錶生動

▲江詩丹頓歡慶270周年，以日內瓦標誌性的鐘樓為主題，推出3款 獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de l’Île腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。第四篇從工藝錶著墨，金雕、琺瑯與珠寶鑲嵌工藝，無論是單獨呈現或相互結合，總能創造出一片驚嘆，只是錶款限量再限量，重量級藏家才有機會珍藏。江詩丹頓（Vacheron Constantin）慶祝270周年的3款，Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de l’Île腕錶，都是獨一無二。





▲江詩丹頓運用具象機刻雕花和大明火微繪琺瑯製作鐘樓圖案錶盤。

日內瓦鐘樓的三重樣貌

日內瓦地標Tour de l’Île鐘樓位於羅納河中央的一個小島上，是13世紀為保衛此城市而修建的防禦城堡遺跡，江詩丹頓自1843年起在鐘樓內設立製錶工坊，將品牌標誌標記在鐘樓外牆，並於1906年在鐘樓內開設首間江詩丹頓專賣店，足見此鐘樓對品牌的重要意義，因此在歡慶270周年之際，江詩丹頓特別集合手工雕刻大師、琺瑯彩繪大師和機刻雕花大師之力，創作Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de l’Île腕錶。



3款全球唯一的作品均取材自鐘樓的石版畫，但運用不同的工藝展現截然不同的風格。第一款鉑金錶搭配粉彩色調大明火微繪琺瑯錶盤，第二款鉑金腕錶同樣以結合機刻雕花和大明火琺瑯工藝。第三款腕錶則搭配手工雕刻出鐘樓之美的

18K粉紅金錶盤與錶殼互輝映，3款傑作均採軍官式錶底蓋，能打開底蓋欣賞自製的2460自動上鍊機芯。





▲積家Reverso One Precious Flowers– Green Arums翻轉系列珍稀花卉腕錶綠色馬蹄蓮款。（圖／積家提供，以下同）





▲積家結合金雕、琺瑯、珠寶鑲嵌3項工藝成就Reverso One Precious Flowers– Green Arums腕錶的完美。

琺瑯花卉與美鑽輝映

積家（Jaeger-LeCoultre）是瑞士錶界罕見自家設有特殊裝飾工藝工坊的品牌，今年各限量10只的Reverso One ‘Precious Flowers’– Green Arums 翻轉系列珍稀花卉腕錶綠色馬蹄蓮與紫色馬蹄蓮兩款腕錶，即結合大明火內填琺瑯、鑽石鑲嵌、金雕等3項藝術工藝。從鑲嵌鑽石的工法即可領略品牌的講究，採用粒面鑲嵌勾勒錶盤邊緣的輪廓以突顯錶殼的幾何美感，翻轉至琺瑯花葉圖案的錶背，則運用雪花鑲嵌巧妙掩蓋了琺瑯花葉圖案之間的金屬表面，精緻工藝成就完美。





▲梵克雅寶代表早晨的Lady Arpels Pont des Amoureux Matinée腕錶。（圖／梵克雅寶提供）

墨彩琺瑯營造浪漫氣氛

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重現詩意複雜功能錶款Pont des Amoureux

腕錶，討論度很高，除了以浪漫手法讓情人於整點12時於巴黎橋上重逢並獻上一吻，新錶採用的琺瑯工藝也是一大亮點，4款腕錶分別代表黎明、早晨、黃昏和月夜時分，透過墨彩琺瑯讓背景呈現如水彩般的夢幻效果，前景中的拱橋剪影以精金雕琢而成，展現層次感，搭配品牌全新設計的珠寶錶帶，迷人極了。







▲香奈兒J12 Dripping Art 腕錶套組靈感源自彩色指甲油，限量5套。（圖／香奈兒提供）

宛如指甲油的滴畫

彩妝是香奈兒（CHANEL）腕錶今年的重要主題之一，特別推出限量5套、5只錶一組的J12 Dripping Art 腕錶套組，設計靈感源自指甲油，品牌不僅積極用心尋找如指甲油般的琺瑯顏色，也潛心研究陶瓷結合琺瑯的正確程序，才能讓錶盤和錶圈上呈現浮雕感琺瑯圖騰，首先使用雷射技術將圖案繪製在錶盤，再運用內填琺瑯，經過反覆上色燒製才展現如滴畫效果的指甲油圖案，比起古典的彩繪琺瑯錶，香奈兒的新穎設計令人驚喜。

